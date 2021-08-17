甫閉幕的2020東京奧運，台灣創下史上最佳奪牌數紀錄，運動員鏡頭前帶來的精彩表現，讓全台灣人的運動細胞跟著沸騰起來，儘管比賽結束了，這些精彩瞬間仍然受網友津津樂道。

然而這些討論當中，也引來許多網友好奇，台灣運動風氣近年雖然日漸抬頭，但多數家長依舊不願意讓自己小孩往體育發展，好奇箇中原因為何。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，細探背後的十大原因。

No.10 唯有讀書高風氣盛行

台灣許多家長有著「萬般皆下品，惟有讀書高」的信念，對於子女的期望，往往只用學校課業成績衡量，甚至為了不讓小孩落後別人，從小報名無止盡的補習班，就為了讓小孩「比別人會讀書」。

在這些家長眼中，對學業成績沒有幫助的運動，顯得毫不重要，別說是讓小孩往運動發展，恐怕連培養相關興趣的機會也沒有。

No.9 運動員黃金時期短暫

受限於年齡與體能狀況，多數運動員的黃金時期都落在22至30歲左右，有些運動甚至更短，造成如果沒有在這段期間闖出一番亮眼的成績，隨之而來就要面對體能全盛期過去後的衰退期。

由於生涯短暫，苦練一個項目只有幾年能發揮，且不像一般人有更多嘗試或容錯的機會，因此讓許多人卻步。

No.8 認為問題小孩才讀體育

從小到大你一定聽過自己父母或其他人這樣說：「不會讀書才去練運動」、「問題小孩才讀體育」，過去很長一段時間，體育班的小孩往往被貼上有問題、不會讀書的標籤，使得練體育似乎成為一件負面的事情。

不過這其實是刻板印象，像本屆奧運桌球好手林昀儒就被起底，多益成績達710分，家族成員還幾乎都是學霸，打破大家對運動員的刻板印象。

No.7 亞洲人體型劣勢

相對於歐美人來說，亞洲人先天在體型上較不吃香，因此在游泳、籃球這種對於體型高大、手長腳長的人較有優勢的運動項目，經常顯得相對劣勢。

不過這屆奧運台灣游泳好手王冠閎，在游泳項目創下亮眼的成績，以及楊勇緯在柔道奪下台灣首面該項目的銀牌後，扭轉網友的看法，認為亞洲人先天存在體型劣勢也是一種刻板印象。

No.6 太花錢

對於大部分的人來說，運動往往是一種最不花錢的興趣，不過若要成為職業選手，栽培自己小孩成為職業運動員，需要花費的費用也相當可觀，不管是聘請專業教練、送去國外培訓、自費參加各大國際比賽累積經驗，都需要大筆的花費。

例如這次在東奧奪得高爾夫球銅牌的潘政琮，家境其實不富裕，從小只能撿別人不要的球具，出去比賽為了省錢睡在車上，連「桿弟」也是由老婆林盈君擔任，隨著他四處奔波，就是為了省錢。

No.5 沒天賦努力也沒用

很多事情你只要持續努力，總有一天會有收穫，但運動卻特別殘酷，對於沒有天賦的人來說，不管你再怎麼努力也有永遠無法超越的對手。

有些人練習一下就能有傑出的表現，有些人卻是不管練習再久，都遲遲無法突破自我，因此網友認為除非相當有運動天份，否則不建議走上體育這條路。

No.4 訓練太辛苦

俗話說台上一分鐘，台下十年功，奧運場上100公尺短跑選手花短短不到10秒就跑完，背後卻是經年累月不知苦練多久才有的成果。

想成為一位出色的運動員，放眼望去沒有一項運動不用經過長時間的苦練，這樣的過程往往是既孤單又辛苦，讓父母不捨自己小孩經歷這樣的過程。

No.3 出人頭地很難

韓國冬季奧運女子花式滑冰冠軍金妍兒曾說「當我是第二名的時候，沒有人會恭喜我」，這句話完全體現了體育生態的殘酷，你要證明自己的實力，只能靠在比賽上得名。

然而冠軍只有一個，有多少運動員窮其一生苦練一個項目，付出青春年華，最後卻換來一場空。

No.2 未來出路少

除了未來可以當教練、老師、裁判，一般人很難想到運動員未來還有什麼出路，加上轉換跑道困難，讓很多家長都勸小孩不要讀體育，否則將來會養不活自己。

不過現在有越來越多人透過自己的親身經歷告訴大家，運動員的出路並非大家所想的狹隘，像是曾教過楊勇緯的中華奧會的教育委員曾荃鈺，畢業於台體大運健系，卻成為專欄作家、大學講師、廣播節目主持人與線上課程老師，還曾入圍兩屆廣播金鐘獎，向大家證明就算是體育人，也能有無限多種可能。

No.1 台灣資源少

許多網友認為台灣當前體育環境下，運動員能獲得的資源並不多，多數只有靠自己或是家人的支持，加上國內運動賽事並不盛行，唯一最熱門的只有被稱為「台灣的國球」的棒球，台灣目前唯一的職業運動聯賽只有中華職棒。

不過隨著近年來國民運動風氣抬頭，以及政府持續投入資源，向運動員喊話，會成為台灣選手最大的支持，未來若能打造出更好的運動生態，相信能給全台運動員一個更好的環境。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年8月13日至2021年8月12日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣家長不願小孩往體育發展原因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」