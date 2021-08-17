【愛傳媒簡秀枝專欄】睽違了3個月，第一次與朋友到仁愛路的餐廳用餐，透明分隔板，定食餐點，阻隔不了大家的好交情，別來無恙的珍貴話題，言談之間，得知美術界將有連連大事發生，時來運轉，疫後重生，台灣會有番大好機會。

5月中旬，疫情破口，逼得餐廳閉門謝客，只賣少少外送，足足苦熬3個月。8月16日是該餐廳第一天對外迎賓客內用，果然，環境整理得更清爽，菜色設計也倍見用心，服務禮儀更是週到圓滿。

一進門，台灣前輩畫家楊三郎的《花卉集錦》，出了電梯口，是廖繼春的《繁花吐瑞》，奔放筆觸與色彩，油然升起懷舊思念之情；進了小包廂董小蕙的《桌上盆花》，勾勒出文人雅士的書香與恬靜；採花大盜丁雄泉彩，筆下的持扇雙姝，嬌媚風情，豐盈巨奶，十分逗趣，風流倜儻的畫家才子，生前如何穿梭在花紅柳綠、佳人名媛之間，引人遐想。耳邊傳來的巴哈無伴奏大提琴組曲，傾洩而出，悠悠蕩蕩，好不快活。

藝術迎賓，餐廳準備好了！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。