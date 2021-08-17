【愛傳媒葉毓蘭專欄】8月16日上午國民黨立委們前往行政院向院長蘇貞昌表達人民的訴求：人民就是要現金。

蘇院長只願與民進黨立委召開「振興五倍券」會議，卻拒絕和在野黨溝通、對話，但是警察的人牆、拒馬始終阻擋著我們，走到哪就有大批員警擋駕，光是眼前的警力就有1000人左右，簡直把我們國民黨立委當成了恐怖分子，甚至警察腰際都配備束帶，似乎隨時都想把我們壓制逮捕，如果政府如此蠻橫不講理，只會躲在警察、高牆、拒馬後面與執政黨立委進行閉門黑箱會議，漠視民意，這種會議在民進黨黨部舉行就好，何必要在中華民國的行政院召開！

上次三倍券光是紙張成本就花了22億，再加上各部會、各地方政府推出的所有補助，到底在印製「三倍券」上支出多少經費？在使用與回收上，投入多少行政成本，自始至終都像無底洞，所謂的效益也只是自吹自擂，毫無依據。

而這次的五倍券初估支出將高達1100億元預算，如果再把各地方政府加碼活動算進去，總金額又會是多少？難道這不都是人民的血汗錢嗎？

既然都要幫助民眾度過疫情難關，何不學學國外的補助方式，發現金或是直接轉帳進人民的帳戶，更能夠全面性的顧及到每一位國人。

人民的訴求很簡單，就是立即發現金，在人民沒有脫離困境，疫情仍然繼續肆虐的當下，現金才能立即有效幫助國人，解決燃眉之急，然而蘇院長卻仍一意孤行，罔顧民意，還動員大批警力來阻止手無寸鐵的我們，警察真有這麼閒嗎？警力真的過剩至此？

更何況，台北市還有八千多名員警未施打第二劑疫苗，當下我就質問行政院何佩珊副秘書長，行政院為何可以膨脹第二類疫苗施打名單，卻沒有辦法給予前線的員警任何保護。

最後我想問蔡總統，在沒有疫苗、沒有現金的情況下，何來「參與式」經濟？要如何振興經濟？

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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