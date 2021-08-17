【愛傳媒黃珊珊專欄】台北市21個公有傳統市場，現在有外送到府專屬服務了！

前陣子因為疫情衝擊，很多市場的攤商生意也跟著受影響，為了避免群聚和接觸，許多市場都實施分流降載，我身邊有不少朋友都改用網路訂購，蔬菜箱、水果箱，直接寄到家裡，很省時也很方便。

這段期間，我看見很多產業力拼轉型，但在轉型的過程中，因為接觸新的事物或工作流程，難免有不少人比較抗拒，甚至排斥。

柯市長曾經在防疫會議裡面提到，如果要管制傳統市場的人流，降低感染風險，但這些民生物資又相當重要，或許可以邀請外送平台業者合作，在疫情期間支援各項大小採買的事務，把這些生鮮蔬果送到每個人的家門口，這項新型服務也就此誕生！

市府作為媒合的平台，邀集傳統市場攤商和外送平台業者一同加入，在市場內成立接單台，由專人統一接單、揀貨，再交由外送人員送到消費者手上，身為消費者的市民，只需要在家動動手指、完成下單，就能輕鬆訂購市場內最新鮮的蔬果，聽說還有客製化的服務！

我當天在現場體驗了這項服務，真的非常方便！大家也可以在家試試看，一指下單，讓外送員幫你把生鮮蔬果送到家！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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