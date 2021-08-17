國民黨主席江啟臣今天將正式登記，並請假競選連任。他說，一年半前，他在艱困谷底承擔，沒有利害計算、個人得失，憑著對國民黨、國家的使命，扛起無數黨員的熱切期待，他絕不是國民黨復興的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨找出「最強候選人」，扮演國民黨重返執政的「造王者」。

江啟臣更引用自己在2018年台中市長黨內初選，當時以0.6％落敗台中市長盧秀燕為例，強調只有無私團結，放下自我，才能為百姓創造更美好的未來。

江啟臣認為，改革沒有回頭路，從去年就任之初的「求存」，到政黨體質的「調整」，我們正逐步爭取民心，讓國民黨重新「壯大」；改革更需要延續，要在既有的改革基礎上，擴大優秀人才甄選培訓，提升政策研究創新的量能，更擦亮國民黨的品牌價值，替2022與2024奠定勝利基礎。

「正派承擔，啟動未來」，江啟臣表示，對中國國民黨的愛，讓他在黨最低迷的谷底，選擇「承擔」；對自由民主的理念，讓他在綠營霸權面前，選擇「戰鬥」；對中華民國的信心，讓他在台灣的關鍵時刻，選擇「未來」。

江啟臣細數過去一年來政績，從組織、論述、法規、技術到實務面，進行國民黨的重設計，改革國民黨的體質，提升問政效能；在鄉間廟口傾聽在地心聲；在黨內座談採納黨員建言；在青年營隊溝通世代願景；在網路世界感受民情。

江啟臣說，在對美溝通，國民黨珍惜深厚情誼，但堅持捍衛人民食安；在兩岸事務，期待和平交流，卻不妥協中華民國的價值尊嚴；在民進黨的獨裁酬庸下，在街頭反萊豬、拚公投，匯集超過150萬名公民的心聲；在疫情嚴峻下，挺醫護、送待餐，監督防疫紓困，一再引領政府施政。

江啟臣指出，從一次次實踐，展現國民黨的領導力與價值，而不只是政治競爭。回首來時路，我們曾顛沛跌倒，但不曾灰心沮喪，更沒有一絲避戰念頭。