女星米可白恢復單身後，她把重心放在演藝工作和照顧流浪毛孩子，同時，米可白也會幫忙鹿港老家的賣餅事務，米可白昨（16日）下午就在臉書曬出18歲的賣餅舊照，頂著長髮的她身穿圍裙，模樣相當青春，不過米可白的少女照和現在的長相根本沒差別，也讓她謙虛說：「我很早就老起來放」。

35歲米可白是鹿港老店「凰珍囍餅」千金，過去逢年過節，她都會現身餅舖幫忙叫賣，米可白的高人氣也成為店裡的活招牌，米可白昨就在臉書貼出17、18歲的賣餅照，照片中，她身穿粉色和白色上衣，露出甜美笑容，米可白賣餅舊照相當清純，保養有術的她，模樣和現在差別不大。

米可白興奮說：「出道16年了，終於有機會以『鹿港女兒』的身分拍攝鹿港形象影片跟大家介紹鹿港的美。唉！16年～我真的等好久喔！～附贈我#17歲18歲賣餅照（我很早就老起來放）」，同時，米可白也透露，她要到板橋收容所介紹浪浪，透過影片讓外界了解毛孩子在收容所的居住狀況，也希望牠們有更多曝光機會被認養。

米可白的青春照獲得網留言讚：「16年前跟現在一樣好看」、「有變嗎？根本一個樣...逆齡的米可白～一定是從小吃餅和天后宮媽祖的深遠影響！太神了」、「根本沒變，唯一變的是～更年輕了呀」，逗得米可白開心說：「謝謝媽祖保佑」，人美心美的她還不忘呼籲要關心毛孩子。