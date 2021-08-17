屏東地檢署偵辦一起仙人跳案，意外查出高雄市刑大一名郭姓偵查佐涉嫌洩漏當事人個資給徵信業者，屏檢指揮廉政署南調組搜索刑大郭男辦公室及相關人員處所，查扣相關證物並傳喚證人，訊後認郭姓偵查佐、巫姓徵信業者涉嫌貪瀆等罪，清晨向法院聲請羈押禁見。

據了解，郭姓偵查佐疑似受某徵信社請託，洩漏當事人個資給徵信社。檢廉單位將調閱比對該名員警的交往，以及公、私用電腦資料，另將查扣其手機比對廉政署所獲情資。高雄市刑大聲明，同仁如有明確違法事證，決不循私，從嚴究辦。

檢調共搜索相關嫌疑人居所及辦公處所等共17處，並扣押帳冊等相關資料，隨即傳喚被告及相關證人共9人次釐清案情，訊後認郭男等人涉嫌違反違背職務收受賄賂罪嫌、洩漏國防以外應秘密之事項及違反個人資料保護法等罪嫌，且有逃亡、湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞等事實，認有羈押必要，於17日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見。