汽車微控制器(MCU)在疫情衝擊下，整體供需不平衡，供需缺口恐一路延伸到至少年底，IC Insights也更新預估，今年全球汽車微控制器的銷售額將激增23%，新唐(4919)去年9月收購Panasonic半導體事業，更名為日本子公司NTCJ，也藉此拓展車用市場的規模，新唐下半年除筆電等消費市場持續看旺外，車用市場的高成長性更是備受看好，新唐下半年營運仍有向上挑戰空間。

新唐第二季單季營收達106.14億元，季增加5.39%、季增加5.38%，不僅寫下新高、更首度衝上百億元大關，單季稅後淨利9.39億元，季增加2.47倍，亦為歷史新高，更超越去年全年獲利5.32億元、光是單季淨利就為去年全年獲利的1.76倍，單季每股純益2.36元，單季毛利率40.91%，較第一季拉升約2個百分點。

目前下半年MCU市場持續火熱，除居家辦公、遠距教學所帶來的消費性電子需求外，車用MCU同樣是供不應求，且MCU產業下半年未反映晶圓成本的走揚，也預計持續會有漲價計畫，包括另一家大廠盛群(6202)就已經在8月起啟動一波漲價、漲幅約10~15%。

值得注意的是，市場傳出晶圓代工廠聯電(2303)第4季再調漲代工價格，平均調漲幅度在10%左右，目前聯電尚未證實，惟這也將攸關下半年MCU是否會再掀起一波漲幅。

新唐在去年9月收購Panasonic半導體事業PSCS，今年效益顯現，上半年通訊產品比重自去年同期的2%，大舉拉升至22%；車用與工業產品比重自去年同期的24%，進一步拉升至今年上半年的39%，新唐日前董事長蘇源茂也指出，「今年車用供應確實相對比較緊」。

據悉，PSCS先前就曾與日系及歐系等一線車廠合作開發，預計將ToF擴大導入到自駕車及電動車市場，該筆生意後續自然也落到新唐手中。

根據IC Insights在其報告中更新指出，儘管微控制器持續短缺，導致汽車製造商今年不得不一度暫時關閉工廠，但隨著經濟復甦，2021年汽車微控制器的銷售額預計將激增23%，達到76億美元的歷史新高，2022年和2023年也將出現14%的強勁增長。

IC Insights預計，32位元微控制器的平均銷售價格2015年到2020年的年均複合增長率(CAGR)為-4.4%，價格在2021年上升13%，達到0.72美元。以各個位元數分規模來看，有超過四分之三的汽車微控制器銷售來自32位元微控制器，預計2021年銷售額為58億美元，其次是16位元微控制器，預計銷售額為13億美元，排名第三的8位元預計銷售額為4.41億美元。