隨著台灣疫情趨緩，再來是警戒降級以及暑假的來臨，大家也可看到不少展覽開幕並且替民眾的生活帶來一些娛樂，而在日前才有著「夢色花開 庫洛魔法使特展」、「犬夜叉—動畫軌跡展—」等以動漫為主軸的展覽開跑，現下編輯將帶來一座可比擬為「動漫世界觀」的展覽活動，那便是一次集結了 12 個動畫、漫畫 IP 的「新娛樂動漫特區」！其中不僅有著《精靈寶可夢》、深受網友歡迎的「Kakao Friends」以外，《咒術迴戰》、《排球少年》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》等熱門動漫也將以限量周邊商品、展品與廣大粉絲見面啦！現下編輯便整理了「新娛樂動漫特區」必逛、必買特典，肯定讓你一踏進特展裡便不想離開！

經典超萌 IP / 一次集結「寶可夢、天竺鼠車車、拉拉熊」

(圖／JKF提供)

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相信不少人都在去年被「天竺鼠車車」洗版一波了吧？其中天竺鼠車車所發出的 PUI PUI，以及其中隱喻著現代社會的劇情，藉由短短幾分鐘的影片讓大家感到療癒不已，而這回在「新娛樂動漫特區」裡的角色商品穿賣店「mine mine」中，除了可見到無數「天竺鼠車車」的周邊商品，現場也有著童年必看的「Pingu企鵝家族」、「超人力霸王」與近年創下驚人熱潮的《鬼滅之刃》登場呢！

不僅如此，「新娛樂動漫特區」也請到了專門引進日系可愛 IP 的「勝明文具」，其中也一次集結了「反應過激的貓」、「角落小夥伴」與經典「拉拉熊」等，另一大品牌「楽玩多」則是集結了「精靈寶可夢」、Kakao Friends 等療癒童趣的周邊商品，看到這裡，是不是讓喜愛可愛系 IP 的粉絲們感到心動了呢？

玩具公仔控快搶！/ 「野獸國、火柴星人、大霹靂」知名公仔大廠也進駐

(圖／JKF提供)

大家可別以為「新娛樂動漫特區」僅有可愛呆萌的卡通 IP，在這座集結了 12 個 IP 的特展中，也邀來了大家所熟知的玩具、公仔品牌！現場不僅可見最能代表台灣特色與傳統文化的「霹靂布袋戲」以外，隨著特展開幕，現場也將首度推出「霹靂 X 三麗鷗」聯名商品，無論你是霹靂布袋戲又或者 Hello Kitty、美樂蒂的粉絲，看到這裡，還不快收嗎？

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而有著號稱為北台灣最大的 ACG 店家—火柴星人，這回也在現場打造了一座玩具基地，更一次帶來了無數會使玩具收藏家們心動的雕像、收藏品公仔等，除了有著「一番賞 WAKUWAKU恐龍大集合」、《七龍珠爆裂激戰》手遊所推出的「一番賞七龍珠爆裂激戰 6 周年紀念」等，當然還有著滿滿的盒玩、GK 雕像，絕對會讓你在現場失心瘋！

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不過提起了玩具，那怎麼可以少了知名的「野獸國」呢？長期深耕於美系玩具以及電影授權商品的野獸國，過往總是以精緻公仔而深受玩家們歡迎，而這回與眾多 IP 一同來到「新娛樂動漫特區」，野獸國也在開幕當天便獨家祭出了「小美人魚極匠系列烏蘇拉」、「玩具總動員安迪大衛斯」擬真公仔，而細膩的做工與質感，絕對會讓無數玩家再次替野獸國的商品感到驚艷！

動漫迷必朝聖 / 「木棉花、台灣普態、安利美特」動畫代理商齊聚！

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相信大家在近幾年都被《鬼滅之刃》所創下的風潮感到驚喜不已吧？而作為代理此部動畫的「木棉花」，也在「新娛樂動漫特區」打造了全新奈面門市，並一次帶來了《鬼滅之刃》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《刀劍神域》及《JOJO的奇妙冒險》等眾多知名動畫 IP，準備讓所有動漫迷為之瘋狂！而木棉花也在開幕首日推出了「《鬼滅之刃》日系羽織-富岡義勇款」、「《關於我轉生變成史萊姆這檔事II》剪影夜燈」等限量周邊，相信屆時肯定會吸引無數動漫粉絲搶購！

(圖／JKF提供)

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不僅有木棉花，致力於動漫正版授權的「台灣普泰」也特地於現場引進了《我的英雄學院》、《排球少年》、《蠟筆小新》等深受粉絲所喜愛的動畫 IP，不僅如此，就連被視為「《鬼滅之刃》接班人」的《咒術迴戰》，也在台灣普泰的代理進攻「新娛樂動漫特區」，一字排開的滿滿虎杖悠仁、伏黑惠等角色，光看就忍不住想全部收入。不僅如此，現場還有《排球少年》極具代表性的加油旗幟運動毛巾，根本就企圖引人荷包失血！

(圖／JKF提供)

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而作為日本最大的動漫商品連鎖店—安利美特，在「新娛樂動漫特區」開幕首日也獨家販售了《鬼滅之刃》以及《咒術迴戰》限定周邊商品，而更令人讚嘆且驚艷不已的是，現場引入了大量的日本原文畫冊、漫畫，再來是現今熱議的《鏈鋸人》、《咒術迴戰》、《排球少年》等中譯漫畫也於現場販售，即便不用到海外也可輕易購入！

兩大快閃主題商店將開幕！

除了上述提及的知名動漫 IP 進駐以外，「新娛樂動漫特區」也將迎來 2 大知名動畫主題快閃店，那便是「反應過激的貓」5 週年限定店，以及 FUNKO 所打造的《愛麗絲夢遊仙境》70 週年快閃店！根據官方所釋出的消息可知曉，「反應過激的貓 5 週年期間限定店」不僅會在店內設置網美植栽牆、身著西裝的過激貓與夥伴們拍照牆、五週年疊疊樂紀念區、偵探過激貓打卡區、過激貓夏日打卡點、五週年祭典區、五週年歡慶紀念牆、過激貓開車互動區，多達 8 處的打卡特點以及 5 週年獨家推出的限定周邊，肯定會讓大家逛到捨不得離開！

而由專門代理 FUNKO 公仔的振光玩具也在此番推出「FUN遊仙境~FUNKO快閃店」，為了迎接《愛麗絲夢遊仙境》70 週年，因此特地將 FUNKO 快閃店面以《愛麗絲夢遊仙境》為主題，現場不僅可看到愛麗絲、柴郡貓、三月兔與紅心皇后等要角，快閃店面更將推出限定的《愛麗絲夢遊仙境》70週年系列 FUNKO 公仔！療癒的愛麗絲、柴郡貓，絕對可以激發你的少女心！

「新娛樂動漫特區」將從 8 月 13 日試營運，並且於 8 月 27 日正式開幕，各位熱愛動漫、卡通 IP 與玩具收藏家，大家可千萬別錯過了。如果想知道更多消息，還請持續鎖定 JKF 的後續報導。

(本文由 JKF 提供)