來北海道不可錯過的就是甜點了，今天就推薦你札幌必吃的甜食特輯，當地人精選推薦六家名店，超萌甜點好吃又好拍，就是要融化你的少女心，而且每間咖啡店/甜點店都充滿特色，好逛又好買，加上高質感裝潢讓你可以享受最棒的下午茶時光，保證不會失望，來札幌不吃一波絕對不行。

厚鬆餅 円山Pancake

円山鬆餅位於札幌円山公園附近，最靠近的地鐵站是西18丁目站，出站後步行約十分鐘即可抵達。假日往往十一點一開店即大排長龍，建議可以提早一點點到先登記位置。店內的餐點以鬆餅和飲品為主，鬆餅口味大多是搭配不同的季節水果。Q彈的鬆餅一上桌就讓人垂涎欲滴，這裡的鬆餅是偏向舒芙蕾的口感，可以吃到軟綿綿的內裡和香濃的蛋奶香，搭配水果一起品嚐真的很幸福。

店家位置｜北海道札幌市中央區南4條西18丁目2−19 ブリランテ南円山1F

營業時間｜ 11:00-18:30

官方網站｜円山Pancake

白色戀人公園

白色戀人公園除了可以參觀巧克力製造生產過程和參加DIY活動之外，還能品嚐到獨創的白色戀人甜點。最不可錯過的就是白色戀人霜淇淋，有白和黑巧克力兩種口味可以選擇，在白色戀人公園裡一邊散步一邊品嘗霜淇淋，留下最美的照片吧。另外園區內的巧克力休閒茶餐廳・牛津的白色戀人聖代，漂亮的擺盤很有高級感，坐在窗邊的座位還可以將園區的景色一收眼底。

店家位置｜北海道札幌市西區宮之澤2-2-11-36

營業時間｜ 10:00-17:00

官方網站｜白色戀人公園

六花亭

在札幌車站旁的六花亭札幌本店，一樓是伴手禮店鋪，二樓分為外賣區和咖啡店，可以在外賣區買簡單的點心享用，其中最推薦的便是丸成冰淇淋夾心餅乾，又冰又脆的一口放進嘴中，讓冰淇淋慢慢融化，微甜的滋味讓人十分滿足。另外一邊的咖啡店，每個座位都有六花亭圖案的抱枕，布置得十分別致，這邊可以帶外賣區的點心進來，再加點飲料或餐點，推薦六花亭本店限定的草莓牛奶冰淇淋聖代，杯子裡滿滿的草莓很有誠意，酸中帶甜的滋味在炎熱的夏天吃起來很清爽。

店家位置｜北海道札幌市中央區北4條西6丁目3-3

營業時間｜ 10:00-19:00

官方網站｜六花亭

umiere霜淇淋

umiere是雜貨與霜淇淋結合的選物咖啡店，店內裝潢很文青，超級適合打卡拍照。主打就是牛奶霜淇淋配上各種口味，包括濃郁的咖啡凍、苦中帶甜的抹茶醬、水蜜桃等等。霜淇淋的奶香非常濃郁，白白的樣子就像小雪人，淋上甜甜的醬料，一邊品嚐一邊欣賞店內雅緻的擺設，讓你可以享受超有質感的下午茶。

店家位置｜北海道札幌市中央区北３条東５丁目岩佐ビル １Ｆ UMIERE本店

營業時間｜ 12:30-18:00

白熊可麗餅(しろくまのクレープ)

白熊可麗餅是札幌最夯的可愛甜點之一，走進店面就能先看到可愛的白熊，而每個可麗餅裡面當然也都夾著一隻熊熊棉花糖，萌萌的樣子搭配美味甜點，實在是療癒人心！可麗餅的食材也使用最新鮮的北海道蛋奶與時令水果製作，餅皮外酥內軟，也難怪總是大排長龍，到札幌玩一定要來朝聖一下。

店家位置｜札幌市白石区栄通19丁目4-3 (地下鉄東西線 南郷18丁目駅)

營業時間｜ 12:00-17:00 (周一、四公休)

北菓樓 札幌本館

北菓樓札幌本館位於大通車站和JR札幌車站附近，步行十分鐘內即可抵達。除了有琳琅滿目、包裝漂亮的點心可以當做伴手禮外，最有名的便是限定口味的泡芙，酥脆的千層皮裡面是香濃的卡士達內餡，很適合喜歡鮮奶油的人。另外北菓樓的建築歷史更是大有來頭，原是1926年完工的北海道廳立圖書館，經由安藤忠雄設計改建後重新開幕，店內的樓梯和牆壁都還保持當時的傳統建築特色，而二樓的咖啡廳還有一整面的書牆，感覺就像在圖書館裡喝著下午茶一樣。

店家位置｜北海道札幌市中央区北1条西5丁目1-2

營業時間｜11:00-17:00

官方網站｜北菓樓 札幌本館

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