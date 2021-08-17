受疫情影響，台灣援外活動被迫停擺，但仍可以透過視訊方式，為國際社會貢獻心力。台北醫學大學社團就把每年赴柬埔寨提供的服務，改成線上教學，協助改善當地衛生醫療、水資源等問題。

北醫大社團「飛洋FLYoung」長期幫助柬埔寨居民，這兩年受限疫情，根本無法前往。除了募集口罩、額溫槍等防疫物資陸續送往當地，他們靈機一動，把以往必須面對面的衛教活動改成線上進行，備受好評。

目前就讀北醫大醫學系4年級的黃紹華是今年服務隊隊長，他表示，今年著重呼吸系統教學，並帶入台灣防疫經驗，例如過去會教導感冒發燒如何處置，今年新增「隔離」概念，傳輸當地民眾保持社交距離、不與有症狀的人共餐、共處等。

社團領隊老師郭曉靜說，這次負責遠距專案的學生全都是新團員，當初招募時，就知道因疫情無法出隊，卻還是充滿熱忱的透過線上參與，甚至在準備考試、課業之餘，還開會到半夜。期盼疫情盡快落幕，社團可以恢復正常出隊。