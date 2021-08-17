塔利班掌權 阿富汗民眾驚逃

阿富汗淪陷，塔利班重新掌權，大批驚恐不安的阿富汗人絕望地湧向機場，牢牢把握住最後一個逃離國家的機會，相關景象令世人震驚不已。

據CNBC新聞網16日報導，阿富汗內戰持續了近20年，導致超過6000名美國人喪生，逾10萬名阿富汗人丟了性命，也耗費了美國超過2兆美元（近56兆台幣）。區域專家認為，隨著塔利班掌權，阿富汗的前途依舊黯淡。

然而，阿富汗會這麼快淪陷，政府與阿富汗國民軍（Afghan National Army）幾乎毫不抵抗，仍出人意料之外。事實上，美國為了訓練阿富汗國民軍，花了納稅人890億美元（近2.5兆台幣）。五角大廈官員原本預料，阿富汗首都喀布爾會在90天內淪陷，但事實證明，塔利班在寧羅茲省（Nimroz）攻下第一座省會薩蘭吉（Zaranj）後，不到10天就攻佔了喀布爾。

一位曾擔任情報官員，並在阿富汗服役的美國海軍陸戰隊人員說，他們從沒懷疑過，一旦美軍離開的結果，還有血腥衝突，可是阿富汗政府和部隊這麼快崩潰，實在令人難以置信。

曾在伊拉克戰爭中領導伊拉克部隊的退役美國海軍陸戰隊扎克齊（Michael Zacchea）坦承，「塔利班為什麼能這麼快攻城掠地？老實說，以作戰而言，這是傑作。」而他的疑問在於，為什麼塔利班這次能比美國2001年率領聯軍，動武接管阿富汗還快。

無論是美國人、阿富汗人，老兵和國際觀察家也都有這個疑問。而答案很像阿富汗衝突般，既錯綜複雜又悲慘。不過，分析家說，主要的原因在於情報失誤、塔利班變強、貪瀆、資金，文化差異和單純的意志力等。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）高級研究員羅吉歐（Bill Roggio）說，塔利班能迅速攻占首都喀布爾和總統府，接管阿富汗，顯示美國軍方在評估局勢的情報失誤。