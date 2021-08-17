隨防疫降級警戒及十月即將啟動的振興計畫，串聯全台頂級渡假與都會品味飯店及格上租車組成的「菁鑽聯盟」，蓄勢待發迎接解封國旅商機，同步推出串聯14家頂級飯店加租車的聯合貴賓券，以最低3599元暢遊頂級飯店住宿、美食及交通回饋消費者。

為了刺激國旅回溫，菁鑽聯合貴賓券不僅降價吸客，歡慶20周年再添「大板根森林溫泉酒店」、苗栗「泰安觀止溫泉會館」、嘉義「長榮文苑酒店」三家新盟友，也新增電子票券線上購買功能，只要動動手指上網購票，便可即買即用，10月31日前任選飯店入住，更能享各飯店的獨家加碼好禮，包括加送早餐、下午茶、假日不加價、升等房型，加贈伴手禮等額外優惠通通免費。

位於熱鬧市區的台中長榮桂冠、台南台糖長榮酒店，持菁鑽券入住除可享18至21坪一房一廳的住宿等優惠外，台糖長榮再加碼送平日入住1000元餐飲抵用券，台中長榮則4人加300元即有4客早餐；暑假熱門親子旅遊地點雲林劍湖山渡假大飯店更加碼優惠8月假日不加價，即可持券入住豪華客房並享優惠價格購買樂園門票；台北凱達大飯店則是加碼假日不加價外，再直接升等精緻套房或4人房。

另外遠雄悅來大飯店及基隆長榮桂冠酒店、麗翔酒店連鎖（礁溪）更可直接憑券升等海景房或4人房；墾丁凱撒飯店、日月潭大淶閣飯店及台北長榮桂冠酒店皆額外加碼送早餐、下午茶或外帶早餐盒等。

新加入的嘉義長榮文苑酒店優惠加碼至年底前憑券可4人入住4人房；苗栗泰安觀止溫泉會館憑券即可入住觀星情房1晚，使用2張券即可加碼升等價值11660元的觀月情房一泊二食；大板根森林溫泉酒店除雙人客房加免費入園門票、早餐、SPA等優惠套裝外，與台東娜路彎大飯店皆再加碼伴手禮。