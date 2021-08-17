"The Crew Made the Decision to Go:" Inside Reach 871 A US C-17 Packed With 640 Afghans Trying to Escape the Taliban | @TaraCopp and @MarcusReports https://t.co/lf3LajxzzX pic.twitter.com/6wg82LtfRc — Defense One (@DefenseOne) August 16 2021

塔利班重新奪回阿富汗，大批阿富汗人湧進喀布爾機場逃難，15日傳出一架美軍C-17運輸機塞了800名阿富汗人，不過美國官員後來澄清是640人，上百人擠爆機艙的畫面也曝光。除此之外，喀布爾機場的混亂狀況也造成至少8名阿富汗人死亡。

外媒報導，一架編號RCH871的美國空軍C-17運輸機原本只有134個座位，15日撤離阿富汗時竟破紀錄載了800人離境，不過據軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）16日報導，美國國防部官員澄清，周日RCH871實際上是載了640名阿富汗人離境。

雖然人數並非外傳的800人，不過640人仍舊是這架運輸機至今載過最多的人數。

美國C-17運輸機15日載了640名阿富汗人離境。

「防務一號」取得的畫面顯示，機艙內完全被塞爆，男女老少比肩而坐，完全無法保持社交距離，畫面相當震撼。

美國官員指出，這架運輸機原本沒有打算帶這麼多人走，不過這些阿富汗人在飛機起飛前跑到飛機的半開放式跑道上，比起將這些阿富汗人趕下機，機組員最終決定一起載走。

目前RCH871已經將640名阿富汗人安全送達目的地。

另外據《華爾街日報》、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，喀布爾機場的混亂至今至少造成8名阿富汗人死亡，其中有2名武裝男子在試圖靠近美國海軍陸戰隊時被美軍槍殺，美軍並未在這2起事件中受傷，不過並未公布2名武裝份子的身份，美軍也無法確定2名男子是否為塔利班成員。

阿富汗民眾湧進喀布爾機場攀爬美國軍機。

另外3名死者據信是在飛機滑翔時被撞倒，其餘3名死者則是在一架美國軍機起飛時從發動機上墜落。

另據阿富汗媒體「Aśvaka」報導，3名不幸從飛機上墜落的阿富汗人遺體已經尋獲，「Aśvaka」也在推特上放上遺體尋獲的影片。