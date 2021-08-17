塔利班重新奪回阿富汗，大批阿富汗人湧進喀布爾機場逃難，15日傳出一架美軍C-17運輸機塞了800名阿富汗人，不過美國官員後來澄清是640人，上百人擠爆機艙的畫面也曝光。除此之外，喀布爾機場的混亂狀況也造成至少8名阿富汗人死亡。

外媒報導，一架編號RCH871的美國空軍C-17運輸機原本只有134個座位，15日撤離阿富汗時竟破紀錄載了800人離境，不過據軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）16日報導，美國國防部官員澄清，周日RCH871實際上是載了640名阿富汗人離境。

雖然人數並非外傳的800人，不過640人仍舊是這架運輸機至今載過最多的人數。

美國C-17運輸機15日載了640名阿富汗人離境。

「防務一號」取得的畫面顯示，機艙內完全被塞爆，男女老少比肩而坐，完全無法保持社交距離，畫面相當震撼。

美國官員指出，這架運輸機原本沒有打算帶這麼多人走，不過這些阿富汗人在飛機起飛前跑到飛機的半開放式跑道上，比起將這些阿富汗人趕下機，機組員最終決定一起載走。

目前RCH871已經將640名阿富汗人安全送達目的地。

另外據《華爾街日報》、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，喀布爾機場的混亂至今至少造成8名阿富汗人死亡，其中有2名武裝男子在試圖靠近美國海軍陸戰隊時被美軍槍殺，美軍並未在這2起事件中受傷，不過並未公布2名武裝份子的身份，美軍也無法確定2名男子是否為塔利班成員。

阿富汗民眾湧進喀布爾機場攀爬美國軍機。

另外3名死者據信是在飛機滑翔時被撞倒，其餘3名死者則是在一架美國軍機起飛時從發動機上墜落。

另據阿富汗媒體「Aśvaka」報導，3名不幸從飛機上墜落的阿富汗人遺體已經尋獲，「Aśvaka」也在推特上放上遺體尋獲的影片。

文章來源：Inside Reach 871 A US C-17 Packed With 640 Afghans Trying to Escape the Taliban
文章來源：Overloaded but airborne: Incredible photo shows 640 Afghans on a US C-17 cargo jet - designed to carry 150 - after they ran on before soldiers could close ramp and pilot decided to take off from Kabul and save them all
文章來源：Violence Erupts at Kabul Airport as Afghans Try to Flee Taliban

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