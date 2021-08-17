台南市文旦已經陸續採收，市府提出500公噸大果加工收購計畫，建議農糧署即刻啟動。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市文旦已經陸續採收，農業局主動向農糧署提報今年度台南文旦收購加工計畫，建議農糧署同意即刻啟動，並鼓勵合法農產加工業者開發文旦多元加工產品，提升台南市整體文旦產業產值及銷售競爭力。

市長黃偉哲表示，台南是全台文旦產區最早進入產季，因應採收季到來，指示農業局擬定文旦產銷因應計畫，透過啟動多元內外銷及加工等產銷措施，積極行銷台南文旦，全力確保產銷平衡。

農業局長謝耀清指出，台南市文旦種植面積為1109公頃，約占全台27％，產量為2萬5972公噸，面積及產量皆為全國第一。今年雖遭遇乾旱缺水，及日前旺盛西南氣流帶來大雨，所幸文旦產量及品質皆未受到重大影響，整體果品外觀良好，評估台南文旦產量較去年約增產5％。

農業局表示，本加工計畫目標量為500公噸，由加工廠商以每公斤12元以上向本市農民團體採購文旦，農糧署補助加工處理費每公斤8元（含剝皮處理費每公斤3元及加工廠加工處理費每公斤5元），另補助供應單位集運費每公斤2元，以加強市場調節。