新北市一名人妻先後幫公婆辦後事，辦到竟然與殯葬業者滾上床，綠帽夫發現後，氣得提出離婚訴求，但人妻卻辯稱，殯葬業者年事已高，身體不好，不可能發生性行為，2人只是到摩鐵泡腳做SPA，但法官不信，認定人妻出軌判准離婚，並與殯葬業者連帶賠丈夫30萬 元。

判決書指出，人妻跟丈夫結婚30多年，卻在辦理公婆後事時，結識劉姓殯葬業者，２人進而擦出火花，發展不倫戀，人夫查覺有異，2020年3月跟監發現，妻子搭乘劉男的座車共赴某旅館，報警捉姦，警察到場後2人拖延了20多分鐘才開門，但2人不承認有發生性行為，人妻僅坦承「曾經有做過，但很久沒做了」。

人夫說，捉姦妻子出軌後，她就離家不知去向，因而心死訴請離婚，並對妻子求償離婚損害30萬元，另須和劉男連帶賠償侵害配偶權的損害50萬元。

人妻出庭時辯稱，當天和劉男到旅館是因為腳酸想做spa，而且劉男年事已高，身體不好，兩人不可能發生踰矩行為，而且丈夫採集的衛生紙和毛髮都沒送驗，不能因為與劉男到旅館開房就認定她出軌。

劉男則稱，自己只是把人妻當女兒看待，當天本來要帶她去拜拜，因為她腳酸走不動，才會帶去旅館做spa，自己則在旁邊看電視。

法官審理時檢視人夫提出的錄音證據，由於妻子曾向他坦承「曾經有做過，但很久沒有了」，因此認定人妻出軌，判准離婚，同時應與劉男需連帶賠償丈夫30萬元。