山老鼠衝撞警車拒捕後，自撞護欄。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

山老鼠衝撞警車拒捕，逃逸移工阿仁落網。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

南投縣仁愛警分局為緝捕山老鼠，16日下午在分局前設攔截點，29歲越南籍逃逸移工阿仁（PHAM VAN NAN）拒捕，還開車衝撞警車，並且跳車逃逸；警方連夜搜山，沿途循血跡追緝，17日上午7點45分，將他逮捕並送台中榮總埔里分院治療。

仁愛警分局掌握1輛自小客車，出沒仁愛鄉廬山、春陽地區，盜伐山區林木，經調閱路口監視器得知車輛行進方向後，調派警力於16日下午5時50分，在仁愛警分局大門口前，設置路檢攔截。

詎料，嫌犯駕車行經路檢點時拒捕，加速衝撞員警及民宅後逃逸，造成2名員警受傷，警方對空鳴1槍後，再對該車開1槍，尾隨該車追緝3公里，到達台14線77公里處，查獲該車及林姓嫌犯，車上起獲100多公斤扁柏、檜木及4.2公克毒品；另1名嫌犯阿仁跳下山谷逃逸。

仁愛警分局搜捕過程中，沿路發現越南籍移工阿仁遺留的血跡，隨即調派所有線上警力、山警、林務局人員，到血跡附近方圓1公里進行搜山，在台14線77.5公里處，逮捕逃逸駕駛阿仁，因他左臂及身上多處受傷，先行戒護送往埔榮治療。

仁愛警分局長莊順智表示，自今年1月迄今，該分局已查獲違反《森林法》6件10人，查扣紅檜50塊、扁柏41塊，總重151.9公斤；警方打擊山老鼠沒有假期，絕對查緝到底，將持續與保7總隊第9大隊、太魯閣國家公園管理處、南投林管處及轄區治安單位協力合作，強化山區盜伐熱點巡邏及查察等查緝勤務，保護國家珍貴林木。