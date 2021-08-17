因全球主要金屬消費國中國，受到COVID-19變種病毒疫情影響，令中國7月份工廠產出和零售的經濟數據疲弱，且較同比增長均低於預期，引發了需求上的擔憂，致倫敦(LME)周一(8/16)銅價下跌。

分析師指出，由於新冠病毒疫情限制經濟活動，加上洪水災情，影響全球第二大經濟體中國7月份經濟數據大幅放緩，且低於預期，連帶影響全球股市和油價也受到衝擊。銅價在5月觸及每公噸10,747.5美元的紀錄高點後，回調可能還會持續更長的時間，分析師預期銅價合理目標價格應落在每公噸9,000美元左右。

終場周一(8/16)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲356美元，報每公噸35,680美元；期鎳下跌146美元，報每公噸19,510美元；期鋅下跌2.5美元，報每公噸3,031美元；期鋁上漲2美元，報每公噸2,602美元；期銅下跌128美元，報每公噸94,426美元；期鉛下跌22.5美元，報每公噸2,311.5美元。(商品行情網)