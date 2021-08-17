新北市親友旅遊團爆發6人群聚感染，台北市衛生局表示，其中5人在北市工作，現已匡列職場與相關場域接觸者210人，107人採檢陰性。其中有名個案雖在8日父親節到過信義區知名餐廳「饗饗」，但其用餐時段不在可傳染期，但仍要求業者16日停業1天，復業後禁內用11天。

新北市昨日新增6名確診個案，分別為案15966、15967、15968、15969、15970及15871，前5人曾參與花蓮旅行團，居住於新莊的個案（案15970）再傳給職場同事（案15871），個案曾搭乘台北捷運、高鐵等，足跡還遍及花蓮、桃園、雙北、台中、彰化等多個縣市。

衛生局疾管科長張惠美指出，扣除未成年個案（案15968），其餘5名確診者皆在北市工作，現已啟動疫調、接觸者匡列及通知職場與風險場域進行環境清消，共計匡列210人，其中107人採檢陰性，其餘正等待檢驗報告出爐。

此外，張惠美也證實，昨日傳出確診足跡的信義區知名餐廳「饗饗」為新北個案，擴大匡列內、外場員工及同時段消費者後，共計81人安排採檢，業者也將於16日停業1天清消，復業後11天都採外帶形式，不提供內用服務，一路實施到27日。

張惠美表示，該名個案是在15日發病，距離8日已有一段時間，雖然該足跡不在可傳染期，但為求謹慎仍擴大採檢，也要求餐廳員工配合自我監測，民眾若有不舒服，也呼籲至北市聯合醫院和平、中興、仁愛等7大醫院採檢。