台中市長盧秀燕17日上午在市政會議宣布，台中市府預計各級學校9月1日開學，採全體一致實體開學。
盧秀燕向市民報告，距離開學前，還有兩周時間整備工作，清消等工作龐大，但是請家長、老師及學生放心，環保局會到各校展開清潔消毒，教育局也會因應各校的防疫物資，包括隔板、酒精等。
至於高中職以下老師、教職員工注射疫苗，已安排施打疫苗，但有的因少部分有其他原因未注射，盧秀燕說，已再造冊通知這些未接種的老師和教職員工到醫療院所補打。
台中市長盧秀燕17日上午在市政會議宣布，台中市府預計各級學校9月1日開學，採全體一致實體開學。
盧秀燕向市民報告，距離開學前，還有兩周時間整備工作，清消等工作龐大，但是請家長、老師及學生放心，環保局會到各校展開清潔消毒，教育局也會因應各校的防疫物資，包括隔板、酒精等。
至於高中職以下老師、教職員工注射疫苗，已安排施打疫苗，但有的因少部分有其他原因未注射，盧秀燕說，已再造冊通知這些未接種的老師和教職員工到醫療院所補打。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。