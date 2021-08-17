台中市長盧秀燕17日上午在市政會議宣布，台中市府預計各級學校9月1日開學，採全體一致實體開學。

盧秀燕向市民報告，距離開學前，還有兩周時間整備工作，清消等工作龐大，但是請家長、老師及學生放心，環保局會到各校展開清潔消毒，教育局也會因應各校的防疫物資，包括隔板、酒精等。

至於高中職以下老師、教職員工注射疫苗，已安排施打疫苗，但有的因少部分有其他原因未注射，盧秀燕說，已再造冊通知這些未接種的老師和教職員工到醫療院所補打。