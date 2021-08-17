貨代業龍頭台驊投控（2636）今（17）日召開股東會，將增選一席董事，預計由持股逾萬張、近一成的大股東大聯大投控（3702）代表，大聯大所屬品佳公司董座陳國源將擔任台驊新增董事，台驊董事名額增至10人。兩家集團業務互補將緊密合作，未來計劃共同打造第三方數位倉儲品牌，擴大大中華物流版圖。

稍早，台驊董事長顏益財受訪時指出，大聯大一年物流支出逾30億元，其中大陸、香港物流估占七成，台灣物流估占15％。兩大集團合作第一步，先由台驊承攬大聯大集團中港台海空運貨攬與報關等業務。

台驊成立控股公司，陸續併購台灣空運、聯宇達方、賽澳遞物流等，也是向大聯大學習。物流供應鏈很長，大聯大專長在倉儲自動化管理，台驊是報關與物流運輸，雙方屬於互補關係，樂見針對物流板塊合作。台驊在2010年併購台灣空運時，大聯大是台空重要客戶，雙方開始有往來，陳國源曾擔任台驊獨立董事。

顏益財在致股東報告書強調，台驊今年將乘風破浪前行。經過疫情的挑戰和影響，部份缺乏資金及人才、規模小體質不佳的貨代及物流公司面臨倒閉，將退出市場。台驊將籌備充分銀彈，危機入市、擴大市占，再創新猷。因應台灣運輸業務發展需要，台驊8月初才宣布併購國內一家物流公司特易行通運。

由台驊2020年營運成果已顯見整合物流創造的營運綜效，2021年持續發揮產業控股平台效能，透過雙營運總部模式及1月募集的6.15億元資金，健全財務結構、充實銀彈，引進策略夥伴，並以併購或合資方式整合上下游產業擴大市場布局，帶領公司獲利持續增長。