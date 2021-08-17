國民黨立委16日赴行政院抗議

行政院院長蘇貞昌16日邀民進黨立委在政院協商，國民黨黨主席江啟臣則率30多位黨內立委赴行政院抗議振興券搞黑箱，但遭數百名優勢警力及拒馬阻擋，僵持近1個小時數度推擠。國民黨立委李貴敏痛批，台灣今年1至6月的稅收多收了2000億，該把從老百姓收來的錢還給老百姓；若早聽國民黨的，也不會五倍券政策失敗被打臉，如今當務之急就是趕快發現金。

李貴敏今日（17）在臉書發文痛批，蘇貞昌五倍券政策會急轉彎，關鍵就是這項政策本身就邏輯不通且引發民怨，「早知如此何必當初？」

李貴敏指出，行政院團隊藐視國會，不願意聽在野黨立委表達民意；民調出來，超過9成的人主張發現金，行政院長不理會；審計部報告出來，行政院長也不看。由此可見，民進黨今日在台灣打著民主的旗號，卻盡做反民主的事情。

不僅如此，李貴敏質疑，今年台灣1到6月的稅收多收了2000多億，不應該把從老百姓收來的錢還給老百姓嗎？李強調，若蔡政府早聽國民黨的，怎會被失敗政策打臉？直接發現金簡單、省行政成本、不用耗費行政資源去發放或回收、不用折騰民眾排隊領取，才是真正實在，最好別再拖延了趕快發。