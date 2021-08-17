現代人生活壓力大，許多人常會有些莫名的病痛，若未放在心上恐會造成無法挽回的後果。腸胃科醫師蕭敦仁表示，一名男姓工程師長期解血便，卻當成痔瘡不在意，拖了許久才就醫，沒想到已是直腸癌末期，半年後就病逝，蕭敦仁提醒，每次排便定要觀察糞便顏色、形狀，「因那是腸道送來的健康訊息」。

蕭敦仁日前於談話性節目《醫師好辣》中分享一真實案例，一名36歲的男工程師，因工作壓力大，導致腸道長期不適，不僅腹瀉還一直解血便，男子卻以為是痔瘡，未放在心上，公司的護理師也僅告知他痔瘡藥膏塗抹就會好，但不見好轉，蕭敦仁直言「這就是身體發出的警訊」。

由於血便狀況遲遲不見改善，男子拖了許久才到醫院做大腸鏡檢查，結果發現竟是直腸癌末期，手術中發現整個腹腔都是癌細胞，半年後就病逝，蕭敦仁說，有時解血便千萬不要置之不理，或是不論塗抹任何藥膏、做任何努力都沒有好轉跡象時，就要趕快就醫進行大腸鏡檢查。

蕭敦仁建議，每次上完廁所都應該要回頭看一下自己的排便狀況，「因為那是腸道送來的健康訊息」，正常的糞便應為香蕉狀，顏色、形狀都要很漂亮；若糞便有偏黑、偏黃或變紅的狀況，都要謹慎注意。