香港《星島日報》報導，《香港國安法》實施後，國家安全舉報熱線七月份更破紀錄收逾三萬條不同訊息，去年十一月以來累計接獲訊息超過十五萬；維持軍裝高姿態巡邏和調配便衣暗中留意可疑人物等等，由城市警察兼肩負維護國安重要角色。

報導稱，香港警隊「一哥」蕭澤頤表明，維護國家安全工作是「重中之中」，應對本土恐怖主義地下化，警方對外對內都加強措施，包括強化情報網，做到「全民反恐反暴」。

對於被指涉違反《國安法》的民陣宣布解散，蕭澤頤強調相關調查進行中，警方對於任何涉嫌違法行為都徹查，又重申解散並不代表可以「免責」，倘有證據顯示有人犯罪，警方即執法，「如果有人、組織或團體危害或企圖危害國家安全，警方都會嚴厲執法，絕不手軟。有法必依，違法必究。如果不想承擔法律後果，就不要犯法。」

蕭澤頤表示，不論任何團體組織以任何形式宣傳危害國安行動，警方國安處繼續執法行為，「不論他們如何自圓其說，他們如果有做過違反國安行為，我們一定會果斷執法。」

蕭澤頤說，有賴《國安法》的震懾力及更多警務人員重返前線做好防罪滅罪工作，今年整體治安情況改善。不過，本土恐怖主義萌芽及有地下化迹象，他相信，有些人包括外部勢力代理人仍然蠢蠢欲動，在推波助瀾，甚至用軟性方式通過社交媒體等發布假消息荼毒青少年做馬前卒。

蕭澤頤表示，因此警方情報網一定要加強及繼續擴大，如搗破本土恐怖組織「光城者」企圖進行炸彈襲擊案都屬情報主導行動，冀做到全民參與反恐反暴，「情報不單止來自警察，亦靠市民去舉報，希望全民參與，全民反恐反暴，市民是我們最好的眼睛及耳朵。」他呼籲，市民遇到任何可疑人、事情或物品，盡快報警。

蕭澤頤表示，警方國安處舉報熱線自去年11月設立，累計接獲超過15萬條不同訊息，今年單單7月份更收到逾3萬條訊息，相信是宣傳奏效，警方會詳細分析，不會掉以輕心，「大家如果希望香港安全，要齊心協力。」

蕭澤頤表示，在執法方面，警方維持高姿態巡邏，如七一孤狼式恐怖襲擊案後崇光百貨外有軍裝高調巡邏；另在大型行動上，特別加強調配便衣同事到場留意可疑人物及活動。線上情報蒐集及執法也非常重要，警方加強監察網上煽動行為，發現煽動性帖文即執法。警方進行反恐演習時，希望有公眾參與助他們提高警覺性，並繼續強化宣傳教育工作。

蕭澤頤強調，「國安自然家好」，警察必須認識國家安全，有關知識要加強，「以前我們是城市警察，今時今日肩負了維護國家安全的角色的責任，我們作為警察當然要維護社會繁榮穩定，首要維護國家安全。」

蕭澤頤表示，待疫情過去，警方將安排新入職人員在受訓期間到大陸交流，多認識一些國家歷史及國家發展，從而加強國安知識，現職人員也有到大陸交流的機會。