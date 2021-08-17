俄羅斯駐阿富汗大使澤諾夫今天盛讚俄國官方仍視為恐怖組織的「塔利班」（Taliban），他說，塔利班接掌的頭24個小時，阿富汗首都喀布爾變得比在前政府治下還要安全。

澤諾夫（Dmitry Zhirnov）這番發言反映出，儘管俄羅斯目前並不承認塔利班為阿富汗的合法領導者，想與這個強硬派伊斯蘭組織加深關係的意圖卻不言而喻。

蘇聯過去也曾試圖掌控阿富汗，但並未成功，1989 年撤出在阿富汗的最後一支部隊。

俄國希望確定阿富汗動盪不會擴散到蘇聯時代視為自家後院的中亞地區，也不希望阿富汗成為其他極端伊斯蘭組織的跳板。

和其他國家一樣，俄羅斯對塔利班接掌阿富汗的速度之快感到訝異。

澤諾夫對莫斯科回聲電台（Ekho Moskvy）談話時表示，塔利班目前的作為讓他印象深刻，還說塔利班的行事「令人滿意、正面、講求實效」。

「情勢平和且讓人滿意，市內已經平靜下來，現在的喀布爾在塔利班治下，比在（總統）甘尼（Ashraf Ghani）治下情況還要好。」

「這個政權昨天就像紙牌一樣垮了，讓人覺得亂七八糟、權利真空，劫掠者也開始出沒街頭。」

澤諾夫說，原本無武裝的塔利班已進入喀布爾要求政府與美軍交出武器，塔利班主要武裝部隊後來也在甘尼逃亡、喀布爾實施宵禁後進入市內。他說，塔利班已經接管俄國大使館的周邊維安，使館有超過100人，明天他會和塔利班進行細部安全會談。

澤諾夫表示，塔利班一如先前承諾保證保護俄國外交人員，西方擔心的塔利班行為目前都未發生，喀布爾的學校，包括女校，都已重新運轉。