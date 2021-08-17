富邦金(2881)旗下證券主辦泰谷光電(3339)可轉換公司債，明（18）日起開始受理競拍。由富邦證券主辦泰谷光電科技股份有限公司發行國內第四次有擔保可轉換公司債，本次總面額為新台幣3億元整，每張發行面額10萬元整，共計發行3000張。依法保留承銷總數之15%，其中400張由主辦承銷商富邦證券自行認購，協辦承銷團自行認購50張，其餘2550張採競價拍賣方式辦理公開銷售。競拍底標價為102元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過255張，每人最高得標張數合計不超過255張，預計民國(下同)110年8月18日投標。

此次投標期間為8月18日、8月19日、8月20日三個營業日，可轉換公司債預計於9月2日在櫃檯買賣中心掛牌。

泰谷光電為發光二極體(LED)專業製造商，是億光與晶元電轉投資之LED磊晶片、晶粒廠。目前主要有符合能源之星之高效能白光元件開發及高功效藍、綠光產品及超高亮度四元紅光、黃光、橙光、850nm、940nm晶粒等產品。未來仍將加強投入研究發展，掌握LED 應用發展之技術及滿足客戶需求為導向等契機，不斷提高產品品質，以取得市場競爭優勢。

泰谷光電近年積極調整產品及客戶結構，加速轉入利基型應用領域，109年起逐步展現績效，109年度及110年度第一季營業收入分別較前期增加8187.8萬元年增14.75%及8645.8萬元年增67.78%，並於110年第一季正式轉虧為盈，稅後淨利2318.5萬元，稅後EPS約0.54元。此外，隨著LED市場逐步復甦，LED上游磊晶片與晶粒的需求也同步增溫，進而帶動泰谷光電業績表現持穩向上，上半年營收4.65億元，年增73.34%。

富邦證券資深副總吳春敏表示，泰谷光電本次募集資金作為充實營運資金及償還銀行借款，所募得資金將有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出，並提升公司營運競爭力。此次泰谷光電CB4（33394）以轉換溢價率102%，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為19.8元，其發行期間為3年，3年到期以面額贖回。