衛福部長陳時中昨宣布聯亞疫苗未通過EUA，精神科醫師潘建志直言不意外，並表示次蛋白單位疫苗的開發難度很高，全世界有超過30支以上，卻只有高端通過EUA，但他認為不管次蛋白疫苗有沒有效，光是速度慢、跟不上病毒變異，就應在新冠疫苗市場中淘汰掉了。畢竟其他種類的疫苗，早就在世界上打了幾十億支。

潘建志今在臉書發文表示，聯亞疫苗沒有通過緊急使用授權（EUA），他其實沒有很意外，因為聯亞在二期期中報告的中和抗體GMT僅102，數值並不高，比高端疫苗低了許多。而聯亞和高端都是細胞培養生產出S蛋白做為抗原，但在設計上RNA序列稍有差異，生成的胺基酸排列不同，這樣就有差了。

潘建志指出，國產3個次蛋白單位疫苗，國光在第一期就掛掉，聯亞第二期也不行了，只有高端在第二期就通過緊急使用授權（EUA），而美國的次蛋白單位疫苗Novavax，做完了三期試驗，到現在也還沒通過美國的EUA。

潘建志說，次蛋白單位疫苗的開發難度很高，全世界有超過30支，但目前僅高端通過。「天下武功，唯快不破。別的疫苗合起來已打了上十億支。」次蛋白單位疫苗不管有沒有效，光是速度慢、跟不上病毒變異，就應在新冠疫苗市場中淘汰掉了。

潘建志認為，實證醫學的概念在台灣十分薄弱，台灣人花了很多金錢在無效的醫藥用品上，對健康，經濟和國力，都有很負面的影響。他並舉出治療新冠肺炎的藥物，像是氯奎寧、伊維菌素和瑞德西韋等，只要沒有嚴格、大規模的隨機雙盲對照組實驗，很多都是唬爛，沒效果就罷了，甚至還有些最後被證明是有害的。