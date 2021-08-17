ETC欠繳案件，執行署18日起提高超商及美廉社代收金額至3萬元（執行署提供）

法務部行政執行署表示，自明（18）日起，針對交通部高速公路局移送國道通行費ETC欠繳案件，把4大超商及美廉社代收金額提高至3萬元，且免收手續費。

行政執行署表示，只要欠繳金額在3萬元以下，民眾都可持各地分署18日起製發下方印有條碼之傳繳通知，在繳款期限內至4大超商及美廉社繳納，減少在疫情嚴峻期間赴金融機構臨櫃繳納或透過郵政劃撥、郵寄匯票及匯款等方式繳納的不便。

行政執行署指出，執行署為方便民眾繳納案款，持續推動提高超商代收案款金額上限，迄今已就稅款、健保費、勞保費、勞退金、環保罰鍰、ETC通行費的超商代收金額，均予提高至3萬元。

執行署提醒，民眾如接到執行分署印有條碼之傳繳通知書「係真ㄟ」，請民眾放心至超商繳款，不要延誤。如因疫情影響或經濟確有困難無法一次完納，可洽各分署申請延期、分期繳納或協助轉介社福、就業輔導等機構。