由於經濟數據在近幾個月出現反彈，傳出聯準會內部就縮減寬鬆貨幣政策（QE）的時間點有望達成共識，最快3個月內啟動，明年（2022年）中完全退場，此消息一出引起熱議，不少投資人開始擔憂金融市場是否受到影響。對此，經濟學家認為，在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）、副主席克拉達（Richard Clarida）及紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表態前，股市很難因市場消息出現反轉。

MarketInsider報導，安聯集團首席經濟學家Mohamed El-Erian表示，過去幾個月以來，經濟數據持續高漲，讓不少人推測聯準會將提早縮減寬鬆貨幣政策，但是在「3巨頭」尚未表態的狀況下，市場很難因此出現反轉。

Mohamed El-Erian所指的3巨頭是鮑爾、克拉達及威廉斯，「市場仍然受到聯準會喊話不會縮減購債的態度所制約，因為2013年曾因此提前爆發縮減恐慌事件，且2018年雖升息4次，但後來聯準會還是調降利率趨近於零。」

至於聯準會縮減寬鬆貨幣政策帶來的衝擊，Mohamed El-Erian則說：「我認為會出現下修的機會，也應該有所回檔，但不至於整個崩潰，只是讓我們的思緒更加清楚。」

不過，Mohamed El-Erian也提醒市場確實存在風險，「即使通貨膨脹最終仍會消失，但延續的時間會比先前預測的還長很多，聯準會確實要提早開始討論縮減寬鬆貨幣政策，低估通膨問題，可能使美國陷入另一場衰退危機。」