不再「一張不賣」！台驊董事長顏益財今日在股東會上表示，持陽明股票是策略性的考量，當年基於雙方長期合作關係，也擔憂陽明步上韓進倒閉後塵，才會參與私募跟後續增資，因成本都很低，本來就沒有想要炒股票，但也會在適當時機處置。

至於是不是現在要賣？顏益財表示，像是參與私募的股票，因為有閉鎖期，所以也要等明年公開發行之後才能處置。暗示此時不會處置、也還沒到處置時機。

台驊對於航運眼光精準獨到，長榮、陽明股價在兩位數時候，就積極加碼，一句「一張不賣奇蹟自來，反向加碼綿延不絕」讓台驊不僅本業大賺，業外未實現獲利滿滿，讓台驊股價甚至超前貨櫃三雄這些客戶股價，成為航運股股王。

顏益財認為，隨著歐美解封，全球物流需求都會強勁反彈，貨櫃、空運、陸運及倉儲都相當看好，未來前景「依然展望樂觀」；至於陽明現增案，沒有認的原因是陽明訂價時碰到航運股價最高時，為了保障股東權益，才放棄參與增資。

台驊擁有海、空、鐵、陸完整物流產品佈局，在全球運價暴漲之下，第2季合併營收達78.75億元，稅後單季淨利高達16.99億元，年增884％，季增327％，淨利率創高達21.58％，每股盈餘13.32元，單季賺贏過去五年，再登新高峰。

在投資陽明等股票部分，台驊表示，由於多年前投資持股成本相當低，加上今年上半年航運股價大漲，至今年6月30日累積認列其他綜合損益(OCI)餘額達22.6億元，貢獻每股淨值超過18元，至今年6月底為止公司淨值每股達到新台幣61元。

顏益財表示，全球航空運力供給持續吃緊，加上電子產品出貨穩定增長，以及海轉空急單需求挹注，本季空運運價仍維持在高檔，空運市場淡季不淡，空運毛利達新台幣2億元，較上季成長5％，為單季次高佳績，預料國際空運需求會持續熱絡。