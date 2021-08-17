若想成功致富，除了基本的工作收入，穩健的投資更是不可或缺，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團指出，生肖屬馬、龍、猴的人在8月下半月財運大旺，在事業方面，可遇到貴人相助，有機會獲得主管器重，接下更重要的工作任務，若想開闢更多財源，也可以多多留意投資理財資訊。

▍Top3 生肖馬

在事業上，屬馬的人會遇到許多貴人，不藏私給予幫助，讓你的業績表現後勢看漲，有愈來愈好的趨勢，很有機會把前2個月不足的績效與業績表現補回來。另外，如果有想學習第二專長，可以在8月下半月安排進修，學成後可望發展成副業，幫你增加額外收入。

▍Top2 生肖龍

在工作上，屬龍的人近期會面對到許多新事物，上司會想要栽培你，因而把一些重要的工作任務交給你負責，希望藉此看到你的抗壓性與應變能力，只要你能咬牙堅持到底，未來將可受到主管的賞識。另外，若有朋友主動提出投資或合作生意的邀約，只要你能好好把握住，就有機會賺大錢、增加財富。

▍Top1 生肖猴

屬猴的人8月下半月偏財運強，在理財方面，要多注意與財經相關的投資資訊，可以好好運用現有的資金，投資在穩健的標的物上，另外，屬猴的人正財運也很好，可在工作上闖出不錯的成績，小孟老師建議，可以跟主管多爭取一些發展機會。