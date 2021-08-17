阿富汗局勢大變，當地時間15日，阿富汗塔利班透過社交媒體聲明，批准武裝人員進入首都喀布爾。中國駐阿富汗大使王愚表示，仍能聽到不少槍聲，駐阿使館再次提醒在阿中國公民，生命至上，務必加強自身安全防範，不要冒險外出。

王愚16日晚接受央視專訪，他指出，在過去3個多月時間裡，阿富汗局勢快速演變，特別是15日，首都喀布爾形勢風雲突變，出現了極不穩定、極不確定的狀況。

他說，中國駐阿使館未雨綢繆，早研判、早行動，在阿富汗戰事剛起，亂局苗頭初現時，啟動了勸離、撤離在阿中國公民工作，透過集中、分散等多種形式，大多數中國公民已離開阿富汗。對剩餘為數不多的人員，駐阿使館繼續通過多種途徑做勸離勸返工作。

他表示，目前沒有收到有人員傷亡的報告，現在阿富汗新政權還未建立，國家實際上在一種缺乏有力和有效管理的「真空」狀態，面臨極不確定的政局，現在這個時候各種複雜的安全威脅更易爆發，恐怖等多種勢力可能趁亂生事，社會治安非常混亂，仍能聽到不少槍聲。

王愚說，阿富汗當前亂局是美國對阿政策失敗的結果，也是美不負責任撤軍的後果。