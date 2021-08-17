美道指、標普週一齊漲，蘋果連續3天收高創下新天價。今早日股走強、韓股偏空。台股今日開低17.15點、為16841.62點，電子權王台積電(2330)多頭暫時休兵，壓低整理，聯亞藥(6562)則因集團昨日未通過EUA的重挫逾50%，中小型電子股表現相對活潑，IC封裝測試族群人氣高，菱生(2369)一馬當先，漲幅在3%左右，早盤以個股表現為主，量能出現萎縮的現象。

分析師指出，台股開低震盪一度翻紅後，多頭後繼無力又開始走低，並未跌破16773昨天盤中低點，開盤半小時成交量只有700多億，市場在等當沖稅是否會有調整，觀望氣氛瀰漫，台指期明日結算，目前外資空單2.8萬口，留意外資動作。台股目前缺乏主流族群帶頭上攻，且成交量持續萎縮，顯示市場追價意願不高，預估短期進入震盪整理。

盤面上，各上市櫃公司上半年財報16日全數出爐，獲利再創同期新高，上半年財報五天王出爐，台積電(2330)、大立光(3008)分別蟬聯獲利王與績效王，今台積電低檔整理、大立光則開高小漲；成長王為鋼鐵股的志聯(2024)，早盤人氣升溫、股價走高約1%；轉機王及毛利率增加王則由海運雙雄長榮(2603)、陽明(2609)囊括，今早股價分別漲逾1%、2%；台驊(2636)今早將召開股東會，多空在平盤處展開攻防、台光電(2383)26日除息殖利率3%左右，股價漲幅約4%。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，綜觀台股7月營收，基本面仍堅實，若買氣回流，長期仍有表現機會。由於蘋果供應鏈要求2030年前所有供應鏈須達到「碳中和」，蘋果供應鏈直接、間接牽涉到的台廠牽連甚廣，若無法在9年不到的時間內達標碳中和，後果可能就是與全球最大手機品牌分手，這是整體台股「無法承受之重」，綠能興起是大勢所趨，不妨考慮台灣在地的綠能商機及早布局。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，短線上美半導體股能否止跌回穩，以及外資賣超是否緩減，將是近日密切關注的方向。另一方面，月底即將召開的全球央行年會，聯準會主席鮑威爾可能進一步釋出緊縮訊息，建議投資人可留意跌深的半導體族群及上半年財報優於預期之類股，持股應汰弱留強，並嚴控持股水位。