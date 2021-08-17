隨著投資者逢低買進，加上預期OPEC+不會很快提高供應量，促使盤中油價從前一天的跌勢中回升，但對新冠疫情確診數增加的擔憂限制了漲幅；周二(8/17)截至台北時間上午10點05分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.23美元，報每桶67.52 美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.26美元，報每桶69.77美元。(商品行情網)