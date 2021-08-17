《國際油價》原油亞洲電子盤反彈 10:182021/08/17 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著投資者逢低買進，加上預期OPEC+不會很快提高供應量，促使盤中油價從前一天的跌勢中回升，但對新冠疫情確診數增加的擔憂限制了漲幅；周二(8/17)截至台北時間上午10點05分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.23美元，報每桶67.52 美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.26美元，報每桶69.77美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤持穩 《電腦設備》連吞8黑K後 宏碁彈回5日線 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #投資者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》樂金vs.三星 面板角力誰與爭鋒 10:352021/08/17 財經 《商情》經濟數據不佳 支撐紐約期金收1周高點 09:442021/08/17 財經 《其他電子》鴻海推永續經營 衡陽廠獲雙認證 17:572021/08/17 財經 利空頻傳 台股連8黑失守半年線 04:102021/08/17 財經焦點 不斷更新》聯亞藥股價腰斬 早盤崩跌5成 高端逼近漲停 09:062021/08/17 財經 《集中市場》無量無價無主力 外資變心轉賣 15:072021/08/17 財經 《商情》看好基本面需求前景 期銅反彈上揚 13:252021/08/17 財經 《韓股》KOSPI續挫 韓元貶至11個月低 12:342021/08/17 財經 台積電壓盤 台股早盤在平盤附近震盪 09:192021/08/17 財經 資金停看聽 靜待台股止穩訊號出現 10:512021/08/17 財經 台股連9跌 外資變臉賣超88億 砍最多的是這檔 17:292021/08/17 財經 財經熱門新聞 台股連9跌 外資變臉賣超88億 砍最多的是這檔 - 財經 財金三部會達成共識 當沖降稅優惠確定延長 - 財經 - 中央社 貨櫃運價狂飆到頂了？關鍵數據竟出現不祥訊號 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 運費原料雙漲 陸紡織業紛停工 - 財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。