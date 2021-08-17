造紙大廠正隆(1904)股東常會通過配息1.8元，今（17）日以37.85元參考價除息交易。受近期台股轉弱及越南疫情升溫影響，正隆近期股價緩步拉回，今日微幅開高後小漲0.66％至38.1元，填息率約13.89％，隨後於平盤上下微幅震盪，填息步伐溫吞。

不過，正隆2021年第二季合併營收115.45億元，季增12.23％、年增20.53％，創近6年半高點。毛利率26.27％、營益率13.15％，略低於首季27.51％、13.91％，仍優於去年同期25.65％、11.7％，本業獲利持穩高檔。

在本業獲利持穩高檔下，正隆第二季雖因匯損加劇使業外轉虧0.61億元，歸屬母公司稅後淨利11.55億元，雖季減6.98％、仍年增達44％，每股盈餘（EPS）1.04元，低於首季1.12元次高、仍優於去年同期0.72元，雙創歷史第三高佳績。

合計正隆上半年合併營收218.31億元、年增達17.04％，創同期次高。毛利率自27.21％降至26.85％，但營益率自12.7％逆揚至13.51％、創同期新高。配合業外轉盈挹注，歸屬母公司稅後淨利23.97億元、年增達40.91％，每股盈餘2.16元，亦雙創同期次高。

其中，正隆第二季台灣營收77.94億元，季增11.44％、年增14.41％，營業利益13.94億元，季增3.02％、年增52.66％。東南亞營收20.15億元，季增20.44％、年增60.64％，營業利益1.16億元，季增0.44％、年增5.91％。中國大陸營收17.35億元，季增7.16％、年增14.84％，但營業虧損0.54億元，較首季及去年同期明顯轉虧。

合計正隆上半年台灣營收147.88億元、年增12.96％，營業利益27.48億元、年增34.58％。東南亞營收36.88億元、年增43.33％，營業利益2.33億元、年增達近1.77倍。中國大陸營收33.54億元、年增12.29％，營業利益1.23億元、年增達1.13倍。

正隆7月自結合併營收37.41億元，月減3.86％、年增11.23％。累計前7月合併營收255.71億元、年增16.14％，創同期新高。展望下半年，因疫情仍不明朗，公司對營運後市發展審慎看待，強調將持續擴大海內外循環經濟，推動「S.M.A.R.T低碳智紙」布局綠色商機。

正隆指出，集團在台灣、中國大陸和越南的紙與紙板年產能，明年將增加40萬公噸至250.2公噸，紙器年產能將增加1.8億平方公尺、達19.07億平方公尺。台灣大園廠新設6.6萬噸再生白漿線，將進一步擴大提供高價值白面紙產品。

同時，正隆積極搶進家庭潔品市場，去年已推出「蒲公英」環保洗劑、酒精擦拭巾，未來將持續推出新產品，推升營運動能。總經理蔡東和指出，正隆積極布局東南亞，越南平陽造紙廠二期工紙產能40萬公噸計畫預計年底前完工，且目前已展開第三期規畫。