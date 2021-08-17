日本網球女將大坂直美本周出席西南公開賽的賽前記者會，這是她今年6月在法網抵制記者會以來首次出席。面對某位記者尖銳的提問，大坂直美回答之後當場哭出來並且暫時離席，那位記者遭到大坂直美的經紀人重批是一個霸凌者。

美媒《辛辛那提查詢者報》的記者鄧荷堤(Paul Daugherty)問道：「你不太喜歡與我們打交道，特別是以這種形式（記者會），同時你有很多場外的收益來自於媒體平台，你要如何在兩者取得平衡？」

大坂直美說她聽不懂問題，鄧荷堤重述了一次，這次讓大坂直美陷入沉默，一旁主持人希望跳過這個問題，不過大坂直美表示願意回答，鄧荷堤又問了第3遍。簡言之，鄧荷堤攻擊的重點是「你靠著媒體在場外賺大錢，為何又不願面對媒體？」盤桓半天之後，大坂直美只說：「我不知道，我也還在想。」

接下來另一位女記者請教與網球比賽相關的問題，但大坂直美似乎沒聽進去，低下頭開始抹眼淚。女記者的語氣非常親切，大坂直美不禁哭出來，女記者趕緊道歉，大坂直美說：「不是的，你超棒的。」主持人宣布記者會暫時中斷。

顯然弄哭大坂直美的是可惡的鄧荷堤，她的經紀人說：「那個辛辛那提報紙的記者是個惡霸，他就是挑撥運動員與媒體關係的那種人，所有參加視訊的人都能聽出他的語氣很差且滿含惡意。」