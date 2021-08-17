台灣15日統計接種一劑疫苗者超過980萬人，涵蓋率約39%，而以色列領先全世界，全國超過6成人口完成2劑疫苗接種，但近日也抵擋不了印度Delta變異株的入侵，出現第四波疫情，加護病房重症醫師陳志金指出，以色列自上個月起，已為100萬名50歲以上人口追加第三劑輝瑞/BNT疫苗，發現比打兩劑者提高2.5倍的保護力，若歐美其他國家也跟進，疫苗貨源恐怕更難搶。

陳志金今天在臉書表示，以色列昨天(16日)單日確診7177人，創第四波疫情的新高，目前確診數來到5萬3169人。同時15日檢測8萬5623人，陽性率是6.08%，也創下今年二月以來新高。而以色列自7月起，已經開始為100萬名50歲以上的人口追加第三劑輝瑞/BNT疫苗，占該族群人口的一半。

陳志金表示，根據報導，以色列衛生部初步研究結果顯示，打三劑疫苗者比只打兩劑的人，可提高2.5倍的保護力。

陳志金指出，第三劑疫苗保護力提高，歐美其他各國是否會跟進追加第三劑，將值得觀察，如果這些「富有國家」也跟進，勢必會衝擊到其他國家的疫苗貨源。根據牛津大學網站《Our World in Data》統計，全球有31.4%人口已接種至少一劑疫苗，但低收入國家，僅有1.3%的人口有接種疫苗。

對此，網友紛紛留言：「疫苗資源真的是國家戰略，手中握有疫苗講話就大聲」、「打AZ的英國好像還好！」、「之後會不會跟流感疫苗一樣，每年都要打個一到兩劑？」、「窮國的疫情拚命擴大，病毒拚命變種，再傳到富有的國家，再繼續追加第四劑嗎？」，還有人表示「憂心開學後的狀況」，害怕Delta變異株入侵台灣。