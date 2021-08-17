警方聯繫車主將汽車引擎室打開後，果然找到受困的幼貓。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

警方聯繫車主將汽車引擎室打開後，果然找到受困的幼貓。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

車引擎發出喵喵聲 好心婦報警救出受困喵星人

台中市北屯區日前有婦人帶小孩在路邊玩耍，發現有小貓受困在路旁汽車的引擎室內，不斷發出喵喵聲求助，著急的婦人趕緊通知警方到場處理，警方到場立即聯繫車主協助，將汽車引擎室打開後，成功救出受困的幼貓。

台中市政府警察局第五分局四平派出所警員周嘉宇、陳良育8月12日19時許獲民眾報案，在崇德十六路有一隻小貓受困在車輛引擎室內，須警方前往協助。員警到場後，見路旁有一輛黑色自小客車不時傳出陣陣貓叫，報案的婦人在一旁著急地表示，她與小孩在車旁玩耍，已聽到小貓叫求救半個小時了，小貓卡在車裡面沒辦法出來，並補充道，剛剛有拿一隻蝦子，嘗試看小貓會不會聞到味道出來，但牠就是卡在車裡頭。

周嘉宇聽完後先安撫著急的婦人，並立即請值班同仁聯繫車主到場協助開啟引擎室，不久後順利聯繫上車主，車主到場一開啟引擎蓋就見小貓卡在引擎室右前輪上方，熱心的報案婦人立即伸手順利救出受困的小幼貓，婦人緊抓住怕生的小貓，怕牠又衝回車裡，並表示可以自行聯繫動保處安置處理，很感謝警方及車主的協助，讓小貓能順利脫困。

警方提醒，野生動物偶爾會躲在汽車車底或引擎蓋下避雨、取暖，民眾不妨養成習慣，駕駛車輛前可以先查看車底、拍打引擎蓋，示意動物離開避免意外發生。