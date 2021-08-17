機動車輛違法改裝及不當騎乘產生的噪音，嚴重影響民眾居住品質及安寧，台南市警四分局針對噪音車輛加強稽查取締，將祭出「聲音照相」科技執法，還與市府環保局稽查人員合作，研議從本周起規畫在安平區的安平路、慶平路、永華路、健康路、安北路等民眾陳情及噪音車輛好發路段，機動架設儀器檢測，汽機車只要行駛音量超過管制標準即拍照取締，若超標屬實更將依法開罰1800至3600元。
市警四分局交通組長郭榮木認為，機動車輛音量超標部分，過去環保單位主要以路邊攔檢及通知到檢等方式查處，且攔檢後須原地噪音檢測分貝值超標才會開罰；如今加入「聲音照相」科技執法，將可大幅提升執法量能。
警方說，對於速限小於50公里的道路，行駛中的汽機車聲量不得超過86分貝；速限50至70公里的道路，汽機車聲量不得超過90分貝，超標者將依《噪音管制法》處1800元以上、3600元以下罰鍰。
警四分局長甘炎民指出，「聲音照相」科技執法上路後，將能讓車輛行駛中產生的噪音違規事實量化，不再隨民眾個人主觀感受，可破除執法過當或鬆散等迷失，依客觀科學量測方式作為依據，針對超標者必依法進行舉發；後續還將持續根據民眾陳情熱點加強取締，精準執法，以維護社區生活環境的安寧。
不過，甘炎民也強調，設置「聲音照相」科技執法設備的本意，原是為了維護民眾安寧、安全，因此將僅針對違反《噪音管制法》及《道路交通管理處罰條例》的駕駛嚴加開罰，呼籲市民朋友注意減速慢行、保持安全車距及防禦駕駛等正確駕車觀念，就能安全駕車並保持社區安寧。
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