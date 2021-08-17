有網友日前以「警察先生，你很缺業績嗎？」為題，發文控訴家中的看護女移工，遭三重分局員警盤查喝斥上銬，甚至帶回上腳鐐偵訊，得知合法移工後又載到路旁涉「丟包」，引網友不滿，三重分局連夜調查，認定該員警執法過當，已依刑法妨害自由等罪嫌，將該員移請新北地檢署偵辦。

爆料網友在發文中指出，在新北三重擔任家庭看護的女性移工，事發當天只是下午去樓下倒垃圾，然後站在路邊跟朋友講電話，豈料一名員警衝著她吼叫，要她拿出居留證「誰倒垃圾會帶身分證？」

原PO不滿表示，移工就這樣被警察當成逃跑外勞，先是被手銬銬在路邊7-11超商的椅子上，然後用警車帶回派出所並上腳鐐伺候，當警察發現她是合法家庭看護工，卻連一個道歉都沒有，就把她載離警局，而且也不載她回家，就把她「丟包」在路邊，因為不認得被丟包的地方是哪裡，身上連叫計程車回家的錢都沒有，最後用google map才找到路，一個人哭著回家。

貼文引發網友不滿紛紛留言批評「新北警察治國嗎」、「好大的官威」，甚至有人要新北市長侯友宜整頓警察不良執法風氣。三重分局分局長林故廷得知此事後震怒，交辦連夜徹查。

經查，該分局中興橋所謝姓員警，昨(16日)16時40分許，於重新路3段盤查當事女移工時，發現該女眼神飄忽，神情有異，遂上前盤查，因雙方語言不通產生爭執，謝員即逕行上銬將其帶返派出所查證身分，進而引發執法過當爭議。

經分局連夜展開調查，認定謝員有執法違失，全案將依刑法妨害自由等罪嫌，移請新北地檢署偵辦，另調整職務至警備隊，等待司法偵審結果後再從嚴追究相關人員責任絕不寬貸。

三重分局表示，分局長林故廷已親向相關當事人說明並致歉，已獲得其諒解，並重申全案會深入調查，絕不護短、不庇縱、嚴予查究並斷然處置，還將加強員警相關法制教育，避免類似案件再發生。