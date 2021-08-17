疫情警戒降至二級，跨行轉帳免手續費優惠退場，台灣Pay趁勢搶進，旗下「台灣行動支付APP」新增群組收款功能，不僅主動幫團購主通知對方付款，還提供入帳紀錄查詢，讓團購主輕鬆收款免煩惱，疫情期間減少現金付款，團主團員相揪一起下載「台灣行動支付APP」，轉帳付款還可免手續費。

疫情掀起行動支付消費浪潮，根據萬事達卡最新發布的《行動支付使用習慣調查報告》，疫情使高達64％消費者增加使用的行動支付品牌數，每位消費者平均使用3個以上的行動支付品牌。此外，疫情增加消費者使用行動支付的場域，包含超市、量販採買皆成為民眾無處不「嗶」的好所在，也造成行動支付平均消費金額上升。

台灣人愛團購，從社區媽媽到上班族，人人都有揪團經驗，團購已變成生活的一部分，但團主煩惱瑣碎的對帳，團員煩惱跨轉免費次數，都是問題。臺灣行動支付公司董事長陳建文表示，「台灣行動支付APP」提供轉帳、購物、提款及繳費等「多元」服務，其中轉帳交易占最大宗，為更進一步深入用戶生活圈，近期提供「收款碼優化、群組收款、好友清單及收款紀錄」等服務，不論是團購、聚餐、社團收費，甚至是集資買樂透，都可透過行動支付輕鬆搞定。

陳建文表示，只要點選APP「收款」功能，將經常合購的親朋好友加入「好友清單」，再點選「新增一筆收款」，編輯每個成員的付款金額，APP將自動把這些付款資訊推播給每一位成員，再也不怕對方誤輸帳號或金額，轉帳成功後團主還能收到入帳通知，此外，交易紀錄也新增查詢入帳明細，整個過程皆不需要人工對帳，也不會產生手續費，便捷又安全。