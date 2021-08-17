受到疫情衝擊，今年全台灣一次性餐盒使用量暴增，台中的紙餐盒回收量更較去年同期成長兩成左右。市議員黃守達說，一次性容器垃圾的增加，不僅會對環境造成難以回復的影響，也讓清潔回收人員疲於奔命，環保局應宣導與政策雙管齊下，在疫情下也要能兼顧環保的工作。環保局長陳宏益說，紙容器的大量增加，環保局抓到時機點就加強宣導。

黃守達表示，全國紙餐具110年1至6月回收量為7萬4087公噸，較109年同期的6萬8692公噸增加7.85％；而台中109年1至6月紙餐具回收量為1萬4310公噸，110年1至6月紙餐具回收量1萬7041公噸，較去年同期增加2731公噸，暴增19％，可見台中一次性餐具的使用量相當驚人。

黃守達說，台中市自5月22日起就禁止餐飲內用，且外送盛行，相應的也造成垃圾量大增。若全部外食，一個人一個禮拜會製造出的餐盒垃圾量就相當可觀。且許多餐飲店家因疫情考量，多不讓消費者使用自備餐具。後疫情時代來臨，對於紙容器、塑膠容器使用量的大增，環保局應有完善對策，讓市民不必在環保與防疫之間二選一。

黃守達、張玉嬿共同要求，台中市應研議推行「循環容器租借服務」。環保署在去年與台南共推「環保外送」；桃園也在去年11月推出環保容器共享借用平台，今年更推出優化2.0借還系統，超商裡提供循環杯讓消費者選用，用手機即可借還。清洗殺菌只要符合衛福部公告餐具「清洗良好作業指引」並做好相關配套，就不用擔心食器汙染的問題。對於垃圾源頭減量，環保局要有更積極的作為。

陳宏益說，容器回收對我們傷害最大，台中市不要有第三類含氯的塑膠材質第三類，透過此機會來處理，低碳自治條例希望本周會出來！