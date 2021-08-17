大陸中央紀委國家監察網站今天（17日）引述多位大陸專家學者的話報導指出，美式民主扶植起來的政府是失敗的，扶植政府中不少官員充滿對西方民主的幻想，卻沒有基於阿富汗實際情況的觀念，與阿富汗社會格格不入。實踐再次證明，像美國一樣在海外移植民主，輸出西方式的民主行不通。

中國人民大學教授、美國研究中心副主任李慶四表示，打開世界地圖，阿富汗地處亞歐大陸腹地，是西亞、中亞、南亞和東亞的銜接要地，通過一塊狹長的土地和中國接壤。以地緣政治理論來看，由於阿富汗扼守亞洲腹地與中東之間的要衝，加上俯瞰東亞和中東的高原地勢，被稱為「亞洲大陸十字路口」，歷來為大國所矚目。

李慶四說，不少大國對英國地緣政治學家麥金德的地緣中心學說深信不疑，認為誰控制了心臟地帶誰就能控制亞洲，進而控制歐亞大陸，而阿富汗正在心臟地帶。」歷史上，從英國到蘇聯再到美國，有霸權野心的國家紛紛來到這片土地上冒險，給這裡帶來了幾無止境的戰亂。

報導指出，1970年代末以來，大國博弈和內部矛盾給阿富汗帶來了持續40多年的動亂。

2001年10月，美國以打擊「基地」組織和塔利班為名發動阿富汗戰爭，推翻塔利班政權。20年來，美國在阿富汗投入大量資源，扶持阿富汗政府，訓練該國正規軍，試圖將阿富汗打造成「民主國家樣板」，然而現實卻沒有按照美國設計的劇本演進。

李慶四表示， 20年來，有近2500名美軍在阿富汗戰場喪生，還有包括軍事服務商在內的數萬人受傷，戰爭耗資總額超過2兆美元。打著「反恐」旗號的持久戰爭不僅使美國陷入泥潭，還給阿富汗人民帶來了深重災難。

據美國布朗大學「戰爭成本覈算」項目稱，自2001年至2020年4月中旬，至少有47245名阿富汗平民在這場戰爭中遇難。聯合國公佈的數據顯示，阿富汗戰爭迫使270萬阿富汗人逃亡海外，還導致400萬阿富汗人在國內流離失所，而阿富汗總人口也不過3600萬。

李慶四分析指出，對一個主權國家，想來就來、想走就走，可以說是霸權行徑。美國在阿富汗20年的戰爭沒有達到預期目的，也無法實現「以戰養戰」，就想通過不負責任的撤軍來「止血」。

李慶四說。戰爭花費巨大，除了搶佔戰略位置外，掠奪阿富汗的資源也是美國的目的之一，但因為條件的限制未能如願，因而無利可圖，不得不丟掉阿富汗這個包袱。

李慶四分析，這完全可以說是美式民主的挫敗。這樣的推進速度，實際上證明按照美式民主扶植起來的政府是失敗的。如果用一句歇後語來說，就是「麻繩提豆腐——提不起來」，「扶植政府中不少官員都有很深的西方烙印，充滿對西方民主的幻想，他們沒有基於阿富汗實際情況的觀念，與阿富汗社會格格不入。不僅不能代表大眾民意，由於政府依靠大量的國際援助，又進一步滋生腐敗和低效」。

報導稱，除了帶來人道主義災難，戰爭帶來的貧困也困擾著阿富汗人民。數據顯示，2019至2020財年，阿富汗國內生產總值約為188.9億美元，人均GDP僅為586.6美元。阿富汗政府財政連續多年入不敷出，財政預算的60％來自國際援助。

中國外交學院教授李海東表示，這再次表明美國到其他國家搞顛覆民主的實踐，是損人害己，只能帶來混亂。」美國在阿富汗的20年不斷製造混亂，屠殺平民，在阿富汗民眾間完全喪失了積極印象。

在被問到如何看待塔利班的迅猛攻勢時，李海東，這跟阿富汗塔利班的策略有關係。李海東認為，「塔利班策略很得當，在戰鬥中懂得運用談判技巧，爭取可以爭取的力量。」

李海東指出，除了軍事上的原因，「美式民主」的不堪一擊是政府軍迅速潰敗的根本原因。美國扶持起來的阿富汗政府和軍隊普遍腐敗無能，面對戰爭紛紛投降都不去打仗。高級官員和軍隊官員擅離職守，心思根本不在維持政權上。腐敗讓這個政府徹底喪失了民心。

李海東強調，強加的民主往往因為不適合這片土壤而被推翻。實踐再次證明，像美國一樣在海外搞所謂的移植民主，輸出西方式的民主是行不通的。

廈門大學國際關係學院、南洋研究院博士曾守正表示，阿富汗政府制度設計上源於美國的民主模型，本質上是在阿富汗強行建造現代國家組織框架，而阿富汗社會從觀念到組織與這種框架根本無法匹配。

曾守正說，這樣的「兩張皮」導致阿富汗政府無法與本土實際情況匹配，只能懸浮在空中，既不能汲取足夠的資源又無法實現有效控制，更無基於本土的、被普遍接受的意識形態存在。與此相反，經歷過20年的武裝鬥爭，阿富汗塔利班進行了多次洗牌和重組，他們收斂了激進做法，在戰爭中學習到了一些積極的做法。

香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年指出，「阿富汗悲劇只是近代以來西方民主大實驗的再一次大失敗。」大國很難被西方所同化，同時也有力量抵御西方推行民主化的努力。但小國如伊拉克和阿富汗則無力抵抗，成為美國民主烏托邦主義的試驗品。

鄭永年認為，當美軍直升飛機降落在美國駐阿富汗大使館樓頂接出被圍困的美國人的時候，人們想起了越南西貢的悲劇。「事實上，阿富汗只是最新的一次西貢式悲劇，但絕對不會是最後一次西貢式悲劇。」