在警方協助下，74歲卓姓老翁終於找回自己的機車。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市一名74歲卓姓老翁日前上午獨自騎乘機車至北區中國醫藥大學附設醫院看診，至11時許欲返家時卻苦尋不著自己的機車，眼看醫院周邊機車格停放了滿滿的機車，卻不知愛車「到底在叨位？」因為老翁看完診後就忘了自己的機車車號及停放位置，所幸熱心民眾發現主動向警方報案，在警方協助下終於找回自己的機車，順利返家。

中市警二分局文正派出所警員陳舜華、陳冠綸獲報後迅速到場，見老翁在路邊滿臉驚慌不知所措樣，還一度懷疑機車遭竊，警方先安撫他不安的情緒，詢問車牌號碼時，老翁無法清楚表達，只知道是登記在自己名下，疑似患有重聽及失智症狀。

警方研判是老翁忘記機車停放位置，在無法取得更多資訊的情況下，一邊帶著他從原地開始尋找，一邊旁敲側擊閒談當天何時出門、去過何處等，再以警用小電腦M-POLICE逐一比對停放車輛，歷經15分鐘地毯式搜尋，終於在500公尺外，學士路上的停車格內找到機車，老翁看到愛車失而復得，終於展露笑顏，焦慮不安的情緒得到釋放，不斷向兩位員警道謝並讚揚他們的專業，感謝他們熱心的協助。

分局長蔡元戎呼籲，民眾騎乘機車到人車擁擠或是陌生的地方停放，應謹記停放位置，必要時用手機將停放「地址」拍照，以防自身忘記停放地點，並取下鑰匙、鎖上機車龍頭加上大鎖，避免竊案發生。