大陸市場監管總局17日就《禁止網路不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿）》公開徵求意見，其中提出，經營者不得利用數據、演算法等技術手段，透過影響使用者選擇或者其他方式，實施流量劫持、干擾、惡意不相容等行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網路產品或者服務正常運行。
該意見還指出，經營者不得利用技術手段，透過影響用戶選擇、限流、遮罩、商品下架等方式，減少其他經營者之間的交易機會，實施「二選一」行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網路產品或者服務的正常運行，擾亂市場公平競爭秩序。
大陸市場監管總局17日就《禁止網路不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿）》公開徵求意見，其中提出，經營者不得利用數據、演算法等技術手段，透過影響使用者選擇或者其他方式，實施流量劫持、干擾、惡意不相容等行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網路產品或者服務正常運行。
該意見還指出，經營者不得利用技術手段，透過影響用戶選擇、限流、遮罩、商品下架等方式，減少其他經營者之間的交易機會，實施「二選一」行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網路產品或者服務的正常運行，擾亂市場公平競爭秩序。
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