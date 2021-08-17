韓國兩大面板大廠在17日都傳出最新消息，三星電子第2季出貨量雖較首季大減，但還是穩坐全球最大弧形顯示器業者寶座。至於韓國另個主要顯示面板製造商LG Display(樂金顯示)也不甘示弱地表示，將投資3.3兆韓元約28億美元，擴增自己中小型OLED(有機發光二極體)產能。

LG顯示指出，這筆投資案的時間將會一直延續到2024年3月，計畫將在韓國生產第6代，玻璃基板尺寸為1,500 mm x 1,850 mm的OLED新廠。以OLED市場來說，目前，樂金顯示是全球唯一電視用的大尺寸面板供應商，但在中小尺寸方面，競爭力就顯得稍微薄弱。

根據市調機構DSCC統計，在智慧手機OLED面板方面，樂金顯示於2021年首季中，占營收比例僅約10%，遠遠落後對手三星顯示(Samsung Display)近74%。

對於樂金顯示這樁最新投資案，市場大部分都樂觀其成。日後，在樂金這座位於大首爾區北部的坡州新廠，每月可望產出6萬片中小型OLED面板。

最新的財報顯示，樂金顯示2021年第2季營收近7兆韓元，營業利益約7000多億韓元。7月，該公司也表示，正琢磨一項擴增塑膠OLED面板產能的投資計劃。

至於同業韓國三星電子，還是榮膺2021年第2季，全球最大弧形顯示器供應商冠軍。根據調研機構TrendForce於17日最新報告，三星在第2季出貨109萬台弧形顯示器，全球市占率將近3分之1。

TrendForce指出，儘管三星還是保持市場領先地位，但第2季度弧形顯示器的出貨量季減21%是項疑慮。同時，向三星拿貨的AOC與PHILIPS，第2季出貨更是季減36%。

因此，整體而言，全球第2季弧形顯示器出貨量，季減約6%來到341萬台。但是，樂金與台灣宏碁則分別大漲1.1倍與47%。

TrendForce分析，三星雖慢慢淡出LCD(液晶顯示器)事業體，但不影響樂金與宏碁等營運，尤其是樂金，根本沒有向三星採購面板。相反地，台灣友達或中國大陸的華星光電才是其主要供應商。所以，三星顯示未來產品走向，基本上不會影響到這些向台灣或中國大陸拿貨的科技業者。

至於2021全年弧形顯示器後市發展，TrendForce預估可上看1560萬台，年增率預估有1成左右，但遠低於2020年的年增37%。因為，隨著歐美大國疫苗接種率慢慢增加，日常生活陸續回歸正常化，一些在2020年因疫情而大賣的居家商品，也漸漸有退燒趨勢。