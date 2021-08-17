廣告模特兒出身的女星王晴，近年轉戰戲劇圈，演出八點檔《世間情》、《甘味人生》、《炮仔聲》等劇爆紅，而王晴除了演技受到讚賞外，她身材高挑、五官甜美，因此被封為「本土劇林志玲」，最近王晴相當關心網友對自己的評論，竟透露匿名加入了一個群組，發現裡頭的成員對她各種截圖嘲諷，王晴不禁上網問粉絲自己該怎麼辦？

「本土劇林志玲」王晴除了拍戲，也很積極經營社群，跟粉絲保持互動，分享生活點滴也分享美照，還很常看到她練唱的影片，日前適逢情人節，王晴跟閨密一起度過，透露自己已經單身5年，坦言很想有另一半陪，但年年有好姊妹一起過，她也覺得幸福，結果此事被媒體報導，效果極佳，讓她連忙說不用再幫她宣傳，因為私訊已經爆炸，但如今沒伴的她，心情還是有些落寞的。

王晴IG限動po文。(翻攝自王晴IG)

而昨天，王晴更新了IG限時動態，透露決定直面外界對她的任何評價，表示自己以匿名的方式，加入了跟她有關的討論群組，裡頭有超多不喜歡她的網友，不但會截她平日的圖來加以評論，「還酸言酸語嘲諷我，說我胸大無腦」，還有人酸她「只適合躺在家做小三」，讓王晴傷很大。

對於看見群組成員對她火力全開的嘲諷，王晴覺得無言，因此上網跟粉絲求助「你們會怎麼做？」，而眾人紛紛回文暖心安慰，讓王晴感到人間尚有溫暖，感動於大家熱情留言，但也對於無法一一回應感到抱歉，「因為一天是上百個私訊，回覆了會跟我的工作訊息混在一起，這樣我找資料會比較麻煩」，但非常感謝眾人支持，甜喊：「我愛你們」。