【千禧世代的健康狀況非常糟糕】

研究指出，Y世代（又名千禧世代，指1981年到1999年出生）和X年代（指1965到1980年出生）的人，健康狀況總體而言比戰後嬰兒潮世代還要糟，雖然醫療技術不斷進步，但受到飲酒、吸煙等不良生活習慣影響，加上焦慮、憂鬱症等心理疾病盛行，患病率與死亡率都比上一代還要高。他們可能預示著無數行業的末日。

俄亥俄州立大學的一個社會學家團隊發現了這個令人不安的趨勢：X代和Y代衰老情況非常糟糕。

【比上一代嬰兒潮還要更惡化】

根據他們近日發表在《美國流行病學雜志》上的研究，以美國為例，團隊綜合1988年到2016年、來自美國國家健康和營養調查，以及1997年到2018年的美國國家健康訪問調查，總計70萬人的健康數據，發現1965到1980年的「X世代」和1981年到1999年出生的「千禧世代」，身體健康狀況總體比上一代嬰兒潮還要惡化。

該研究的研究員、俄亥俄州社會學鄭輝教授在一份新聞稿中表示：「我們在X一代和Y一代中發現的健康狀況惡化令人擔憂。」接著他還表示：「如果我們不能找到減緩這一趨勢的方法，隨著這一代人年齡的增長，美國的發病率和死亡率將有可能擴大。」

【肥胖是決定整體健康狀況的因素之一】

鄭輝教授仔細研究了國家衛生統計中心（nationalcenter for Health Statistics）進行的兩項涉及近70萬人的大型調查的數據，以瞭解人們的健康狀況是如何隨著時間和世代而變化的。數據發現不僅僅是肥胖率的上升解釋了健康狀況的惡化，且這項研究確實指出，肥胖似乎是決定整體健康狀況的一些因素之一，而其他因素，如憂鬱症或是越來越多的久坐的生活工作模式，甚至是不斷增加的藥物和酒精，都有助於以及。

「老年人戒煙的人數越來越多，而年輕一代開始吸煙的也越來越多。」鄭輝教授在新聞稿中說：「不過我們還需要進一步研究，看看這些數據是否都屬實，若真相確實如此，那麼我們是否應該做出什麼來幫助這些年輕人。」

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資料來源：DAN ROBITZSKI(2021MAR 20).MILLENNIALS ARE AGING REALLY BADLY EXPERTS SAY. Futurism