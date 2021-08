【千禧世代的健康狀況非常糟糕】

研究指出,Y世代(又名千禧世代,指1981年到1999年出生)和X年代(指1965到1980年出生)的人,健康狀況總體而言比戰後嬰兒潮世代還要糟,雖然醫療技術不斷進步,但受到飲酒、吸煙等不良生活習慣影響,加上焦慮、憂鬱症等心理疾病盛行,患病率與死亡率都比上一代還要高。他們可能預示著無數行業的末日。

俄亥俄州立大學的一個社會學家團隊發現了這個令人不安的趨勢:X代和Y代衰老情況非常糟糕。

【比上一代嬰兒潮還要更惡化】

根據他們近日發表在《美國流行病學雜志》上的研究,以美國為例,團隊綜合1988年到2016年、來自美國國家健康和營養調查,以及1997年到2018年的美國國家健康訪問調查,總計70萬人的健康數據,發現1965到1980年的「X世代」和1981年到1999年出生的「千禧世代」,身體健康狀況總體比上一代嬰兒潮還要惡化。

該研究的研究員、俄亥俄州社會學鄭輝教授在一份新聞稿中表示:「我們在X一代和Y一代中發現的健康狀況惡化令人擔憂。」接著他還表示:「如果我們不能找到減緩這一趨勢的方法,隨著這一代人年齡的增長,美國的發病率和死亡率將有可能擴大。」

【肥胖是決定整體健康狀況的因素之一】

鄭輝教授仔細研究了國家衛生統計中心(nationalcenter for Health Statistics)進行的兩項涉及近70萬人的大型調查的數據,以瞭解人們的健康狀況是如何隨著時間和世代而變化的。數據發現不僅僅是肥胖率的上升解釋了健康狀況的惡化,且這項研究確實指出,肥胖似乎是決定整體健康狀況的一些因素之一,而其他因素,如憂鬱症或是越來越多的久坐的生活工作模式,甚至是不斷增加的藥物和酒精,都有助於以及。

「老年人戒煙的人數越來越多,而年輕一代開始吸煙的也越來越多。」鄭輝教授在新聞稿中說:「不過我們還需要進一步研究,看看這些數據是否都屬實,若真相確實如此,那麼我們是否應該做出什麼來幫助這些年輕人。」

圖片來源:IMAGE BY IMAGE VIA PIXABAY/VICTOR TANGERMANN

資料來源:DAN ROBITZSKI(2021MAR 20).MILLENNIALS ARE AGING REALLY BADLY EXPERTS SAY. Futurism