8月過了一半，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布後半個月最幸運的生肖，生肖屬龍、鼠、羊、蛇、雞的人8月後半個月好運降臨，事業運、財運同步飆升，身邊好事不斷，凡事順順利利。

▍1.生肖龍

屬龍人正值「三合貴人」之吉運，喜出望外，好事一個接一個，有貴人指路，吉星高照，常有機遇到來，只要稍加努力就會得償所願。機會多，可充分施展才華，有升職、加薪的驚喜。

▍2.生肖鼠

屬鼠人也正值「三合貴人」之吉運，有貴人到來，能得到實質性的幫助。收入增多，財富逐步上升，存款只升不降。財富多多，人氣大旺，事業方面會有很大的進步，名利雙收。

▍3.生肖羊

屬羊人正值「印綬坐傷」運，財運比較好，投資將有意外收穫，驚喜連連。這一段時間可能獲得橫財，利於發家致富。財運報喜，愛情方面也有好運來臨，單身者很有異性緣，能夠找到心動之人，真是雙喜臨門。

▍4.生肖蛇

屬蛇人正值「六合貴人」之吉運，貴人助力，事事如意。適合談合作，在他人的幫助下會大有所獲。生活美滿如意，會因為幫助他人而福報滿滿，不管做什麼，都會比別人更加順利。多結善緣，能讓好運繼續下去。

▍5.生肖雞

屬雞人正值「官星遇劫」運，無論上班族還是做生意的都能有所發展，令身邊人刮目相看。做事情有信心，有自己的想法，困難面前不退縮，不放棄。能在團隊裡脫穎而出，受到上級的器重，有耕耘就有收穫，非常的勵志。

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