因應阿富汗情勢，中國國務委員兼外長王毅16日應約與美國國務卿布林肯通話。據中方報導，王毅說，中方願與美方溝通對話，推動阿富汗政局正常發展，但應在中美相互尊重的基礎上。

中新社報導，王毅在與布林肯（Antony Blinken）的通話中闡明中方對阿富汗局勢的立場，表示事實再次證明，把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足。

他又稱一個政權沒有人民支持是立不住的，用強權及軍事手段解決問題只會使問題愈來愈多，這方面的教訓值得認真反思。

報導說，王毅表示，中方願與美方溝通對話，促使阿富汗不再發生新的內戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義滋生地和庇護所，鼓勵阿富汗建立符合阿國情、開放包容的政治架構。

王毅說，美應在助阿富汗維穩防亂、和平重建上發揮建設性作用。美國前一段時間倉促撤軍已對阿富汗局勢造成嚴重負面影響，接下來如果再製造出新的問題，更不是一種負責任的態度。

據報導，王毅還說，美上屆政府宣布撤銷「東伊運（東土耳其斯坦伊斯蘭運動）」恐怖組織定性，在反恐問題上雙重標準，這是危險的，也是錯誤的。美方應改弦更張，為中美涉阿合作以及國際反恐合作掃除障礙。

王毅又稱，中美理應開展協調合作，這也是國際社會的普遍期待。但美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益；另一方面又指望中方支持配合。國際交往中從來不存在這種邏輯。

他最後表示，中美意識形態、社會制度、歷史文化不同，這是客觀事實，誰也不可能改變對方，正確的做法是在相互尊重基礎上，共同尋找兩個大國在這個星球上和平共處之道。